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СМИ сообщили о десятках жертв авиаударов коалиции США в Сирии‍

Пятница, 13 Июля 2018 12:05
СМИ сообщили о десятках жертв авиаударов коалиции США в Сирии‍ Фото из открытых источников

Боевая авиация возглавляемой Соединенными Штатами Америки международной коалиции нанесла удар по двум населенным пунктам, расположенным в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По предварительным данным, погибли не менее тридцати мирных жителей, еще десятки получили тяжелые увечья.

 

Жертв авиаудара в конечном итоге может оказаться гораздо больше — многие люди получили потенциально смертельные раны, не оставляющие шансов выжить. По данным информагентства SANA, число жертв, в данный момент перевалившее за тридцать, может увеличиться еще на несколько десятков.

 

Авиаудары по мирным жителям Сирии, регулярно осуществляемые коалицией во главе с США, неоднократно становились причиной обращений Москвы к международному сообществу, которое должно обратить самое пристальное внимание на преступные действия Вашингтона и его союзников.

 

Ранее СМИ распространили заявление Али Хаменеи, советника иранского верховного лидера по международным вопросам — по его словам, военные Ирана помогут армии Сирийской Арабской Республики противостоять агрессии американцев. "Мы поможем сирийским братьям выстоять в неравном бою с силами Запада. И не просто выстоять, но и одержать победу", — сказал Хаменеи.

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Колесников Андрей Опубликовано в Сирия   Теги Новости авиаудар
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