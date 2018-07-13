СМИ сообщили о десятках жертв авиаударов коалиции США в Сирии‍

Боевая авиация возглавляемой Соединенными Штатами Америки международной коалиции нанесла удар по двум населенным пунктам, расположенным в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По предварительным данным, погибли не менее тридцати мирных жителей, еще десятки получили тяжелые увечья.
Жертв авиаудара в конечном итоге может оказаться гораздо больше — многие люди получили потенциально смертельные раны, не оставляющие шансов выжить. По данным информагентства SANA, число жертв, в данный момент перевалившее за тридцать, может увеличиться еще на несколько десятков.
Авиаудары по мирным жителям Сирии, регулярно осуществляемые коалицией во главе с США, неоднократно становились причиной обращений Москвы к международному сообществу, которое должно обратить самое пристальное внимание на преступные действия Вашингтона и его союзников.
Ранее СМИ распространили заявление Али Хаменеи, советника иранского верховного лидера по международным вопросам — по его словам, военные Ирана помогут армии Сирийской Арабской Республики противостоять агрессии американцев. "Мы поможем сирийским братьям выстоять в неравном бою с силами Запада. И не просто выстоять, но и одержать победу", — сказал Хаменеи.
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