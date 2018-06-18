Сирия: ВВС коалиции нанесли удар по нашим правительственным войскам

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ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает национальное сирийское агентство САНА.

По его данным, инцидент произошел в поселении Аль-Хари, к юго-востоку от Аль-Букемаля. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих правительственных сил, пишет РИА Новости.

Со своей стороны, в американском Минобороны опровергли эти утверждения.

"Это не удар США или коалиции", — заявил представитель Пентагона Эдриан Ранкайн-Галлоуэй.

Подготовка провокаций

В понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что по информации ряда каналов "Сирийская свободная армия" (ССА) и силы спецопераций США готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор.

В свою очередь, сирийский правозащитник Ахмад Казем заявил, что спецслужбы США готовят провокацию с химоружием в районе Ат-Танф. По его словам, вполне вероятно реальное применение отравляющих веществ с целью окончательно поссорить курдов с сирийским руководством.

После провокации с "использованным" 4 апреля химоружием в городе Дума США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО. Вашингтон, Лондон и Париж "назначили" виновным Дамаск, хотя никаких доказательств не привели. Все выводы основывались на видеороликах, которые опубликовали интернет-ресурсы, лояльные вооруженной оппозиции.

Гибель людей в результате атак коалиции

В результате действий коалиции в Сирии регулярно гибнут мирные жители. Так, 5 июня сообщалось о 10 жертвах при ударе по деревне Джазаа, 12 мая — о восьми погибших при атаке на деревню Аль-Хамади. 11 июня самолеты нанесли удары по жилой деревне на юге провинции Эль-Хасаке, погибли 18 беженцев из Ирака. 12 июня в результате удара по деревне на юго-востоке этой провинции погибли 12 человек.

МИД России неоднократно подчеркивал, что действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН.