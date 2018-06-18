Понедельник 18 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Война в Сирии» Сирия: ВВС коалиции нанесли удар по нашим правительственным войскам

Сирия: ВВС коалиции нанесли удар по нашим правительственным войскам

Понедельник, 18 Июня 2018 08:17
Сирия: ВВС коалиции нанесли удар по нашим правительственным войскам Фото из открытых источников

ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает национальное сирийское агентство САНА.

 

По его данным, инцидент произошел в поселении Аль-Хари, к юго-востоку от Аль-Букемаля. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих правительственных сил, пишет РИА Новости.

 

Со своей стороны, в американском Минобороны опровергли эти утверждения.

 

"Это не удар США или коалиции", — заявил представитель Пентагона Эдриан Ранкайн-Галлоуэй.

 

Подготовка провокаций

 

В понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что по информации ряда каналов "Сирийская свободная армия" (ССА) и силы спецопераций США готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор.

 

В свою очередь, сирийский правозащитник Ахмад Казем заявил, что спецслужбы США готовят провокацию с химоружием в районе Ат-Танф. По его словам, вполне вероятно реальное применение отравляющих веществ с целью окончательно поссорить курдов с сирийским руководством.

 

После провокации с "использованным" 4 апреля химоружием в городе Дума США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО. Вашингтон, Лондон и Париж "назначили" виновным Дамаск, хотя никаких доказательств не привели. Все выводы основывались на видеороликах, которые опубликовали интернет-ресурсы, лояльные вооруженной оппозиции.

 

Гибель людей в результате атак коалиции

 

В результате действий коалиции в Сирии регулярно гибнут мирные жители. Так, 5 июня сообщалось о 10 жертвах при ударе по деревне Джазаа, 12 мая — о восьми погибших при атаке на деревню Аль-Хамади. 11 июня самолеты нанесли удары по жилой деревне на юге провинции Эль-Хасаке, погибли 18 беженцев из Ирака. 12 июня в результате удара по деревне на юго-востоке этой провинции погибли 12 человек.

 

МИД России неоднократно подчеркивал, что действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Сирия   Теги Сирия война в Сирии
Главное за сутки
Сирия: ВВС коалиции нанесли удар по нашим правительственным войскам Сирия: ВВС коалиции нанесли удар по нашим правительственным войскам ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает национальное сирийское агентство САНА. По его данным, инцидент произошел в поселении…
Правительство РФ планирует отказаться от балльной пенсионной системы Правительство РФ планирует отказаться от балльной пенсионной системы Вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что кабмин планирует отказаться от балльной пенсионной системы. По ее словам, для правительства это «очень сложное решение, но нам придется…
На Украине рассказали о надвигающейся катастрофе На Украине рассказали о надвигающейся катастрофе Украина близка к катастрофе — европейские государства под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство страны, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович. Он рассказал, что…

Читайте также
На Украине могут запретить слово "родители" На Украине могут запретить слово "родители" Министерство образования и науки Украины предложило убрать из школьных учебников слово "родители" и рекомендует заменить его на слово "родные", сообщается на официальном сайте ведомства. Такую идею украинское министерство мотивирует "вопиющей…
Страны ЕС единогласно поддержали введение пошлин против США Страны ЕС единогласно поддержали введение пошлин против США Страны-участницы Европейского союза (ЕС) во время заседания в Брюсселе единогласно поддержали введение импортных пошлин против США, сообщает Reuters со ссылкой на источник в ЕС. В агентстве добавили, что данные меры…
Япония недовольна планами России обеспечить Курилы интернетом Япония недовольна планами России обеспечить Курилы интернетом МИД Японии выразил российской стороне сожаление в связи с началом работ по прокладке линии оптиковолоконной связи на Курилы. Россия 5 июня уведомила японское Управление безопасности на море о том, что…
Германия: Желание Трампа вернуть Россию в G8 грозит Европе расколом Германия: Желание Трампа вернуть Россию в G8 грозит Европе расколом Заявление американского президента Дональда Трампа о необходимости возвращения России в "восьмерку" грозит Европе новым расколом, сказал госсекретарь МИД ФРГ Нильс Аннен. "В качестве ответа на этот твит и провокацию господина…
Фото
Самое красивое место в Англии Самое красивое место в Англии

Спокойная красота этого типично английского пейзажа стоит в противоречии с его зловещей репутацией. ...

Видео

 

Все голы сборной России в матче с Саудовской Аравией 5-0

Опрос

Как вы оцениваете шансы российской сборной выйти из группы на ЧМ?

 

Анекдот дня

Чтобы хоть как-то привлечь внимание школьников, преподавательница написала на доске «Жесть. Смотреть всем».

Еще »
Самые популярные материалы
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину?
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России
США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой
Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение
Антироссийский меморандум в МС ООН - Украина готовит ловушку себе самой? Антироссийский меморандум в МС ООН - Украина готовит ловушку себе самой?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Материалы по теме
Эксперты предрекают скорую "смерть" евро Эксперты предрекают скорую "смерть" евро
Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами" Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами"
Мат в один ход – Запад проиграл информационную "войну" с Россией Мат в один ход – Запад проиграл информационную "войну" с Россией
Маршал Победы Георгий Жуков объявлен на Украине вне закона Маршал Победы Георгий Жуков объявлен на Украине вне закона
Российско-украинская война за Азовское море - взгляд из Киева Российско-украинская война за Азовское море - взгляд из Киева
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.