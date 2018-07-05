У террористов в Сирии обнаружили огромное количество европейского оружия

Сирийская арабская армия продемонстрировала журналистам огромный арсенал оружия, которое было изъято у боевиков. Такого арсенала, как отмечают оружейные эксперты, не увидишь больше нигде — речь идет о тоннах самых современных и высококлассных средств уничтожения европейского и американского производства.
Лучше увидеть все это "великолепие" собственными глазами, поэтому смотрите ниже видео, предоставленное каналом РЕН ТВ.
"Здесь мы собрали захваченное у боевиков или просто брошенное ими оружие. Это, как видим, продукция британского, израильского, американского и французского производства", — говорит Изар Исмаил, генерал сирийской армии, представивший импровизированную выставку оружия, открывшуюся в сирийском городе Изра.
Откуда у сирийских боевиков современное западное оружие? Может быть они каким-то неведомым образом похитили его у возглавляемой Вашингтоном коалиции?
Может быть. Но гораздо более вероятным является другой вариант — западные страны просто продали террористам все это оружие, руководствуясь старым и простым принципом о не пахнущих деньгах. Вот такая вот печальная реальность.
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