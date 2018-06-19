Какую ловушку приготовили США для России в Сирии?

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Если Сирийская арабская армия будет предпринимать действия, направленные против проамериканских инсургентов, захвативших юго-запад Сирии, то Вашингтон ответит на это самым решительным и сокрушительным образом. Такое заявление сделали офпредставители Госдепа США.

В Госдепе настаивают на том, что действия правительственных сил Сирии, направленные против проамериканского контингента, приведут исключительно к обострению ситуации в и так неспокойном регионе.

Ожидать каких-то других заявлений от Госдепа, впрочем, было бы, как минимум, странно.

Полковник запаса Александр Жилин считает, что политическое урегулирование сирийского вопроса — это не тот метод, на который делают ставку Соединенные Штаты Америки и их союзники.

Иначе даже и не ясно, зачем американцам вообще понадобился свой контингент в Сирии.

"Понятно, что Вашингтон заинтересован в эскалации напряженности в Сирии. Это нужно хотя бы для того, чтобы решить наконец проблему с Ираном. А третья мировая война, которая может вспыхнуть на фоне всего этого, американцам только на руку. Если, конечно, она не затронет их территории. В прошлый раз все сложилось удачно для США, но на этот раз все может сложиться иначе", — говорит эксперт.

Но прежде чем приступать к горячей фазе, США попробуют расставить приоритеты при помощи давления, которое оказывается как на Дамаск, так и на его союзников. В частности — на Россию.

"Если Россия согласится на условия США и прекратит поддержку войск Асада, то попадет тем самым в ловушку, заботливо приготовленную Вашингтоном. Соглашаясь с условиями американцев, Москва согласится и общей парадигмой Запада, в рамках которой существует и терроризм, и прочие ужасные явления", — добавляет Жилин.

По факту же, настаивая на своем сценарии сирийского будущего, возглавляемый США Запад планирует укрепить собственные ближневосточные плацдармы и подготовиться к дальнейшей экспансии.

Задача России в этом свете — обеспечить стратегический баланс, являющийся гарантией сдерживания.

При этом, возможен и своеобразный "размен" — Соединенные Штаты могут, например, признать Крым, если Россия согласится сотрудничать в Сирии.

В пользу этой версии говорят неожиданные слова Трампа, произнесенные на саммите G7 — американский лидер, в частности, заявил, что Крым является русским, потому что его жители разговаривают на русском языке.