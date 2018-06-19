Вторник 19 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Война в Сирии» Какую ловушку приготовили США для России в Сирии?

Какую ловушку приготовили США для России в Сирии?

Вторник, 19 Июня 2018 14:37
Какую ловушку приготовили США для России в Сирии? Фото из открытых источников

Если Сирийская арабская армия будет предпринимать действия, направленные против проамериканских инсургентов, захвативших юго-запад Сирии, то Вашингтон ответит на это самым решительным и сокрушительным образом. Такое заявление сделали офпредставители Госдепа США.

 

В Госдепе настаивают на том, что действия правительственных сил Сирии, направленные против проамериканского контингента, приведут исключительно к обострению ситуации в и так неспокойном регионе.

 

Ожидать каких-то других заявлений от Госдепа, впрочем, было бы, как минимум, странно.

 

Полковник запаса Александр Жилин считает, что политическое урегулирование сирийского вопроса — это не тот метод, на который делают ставку Соединенные Штаты Америки и их союзники.

 

Иначе даже и не ясно, зачем американцам вообще понадобился свой контингент в Сирии.

 

"Понятно, что Вашингтон заинтересован в эскалации напряженности в Сирии. Это нужно хотя бы для того, чтобы решить наконец проблему с Ираном. А третья мировая война, которая может вспыхнуть на фоне всего этого, американцам только на руку. Если, конечно, она не затронет их территории. В прошлый раз все сложилось удачно для США, но на этот раз все может сложиться иначе", — говорит эксперт.

 

Но прежде чем приступать к горячей фазе, США попробуют расставить приоритеты при помощи давления, которое оказывается как на Дамаск, так и на его союзников. В частности — на Россию.

 

"Если Россия согласится на условия США и прекратит поддержку войск Асада, то попадет тем самым в ловушку, заботливо приготовленную Вашингтоном. Соглашаясь с условиями американцев, Москва согласится и общей парадигмой Запада, в рамках которой существует и терроризм, и прочие ужасные явления", — добавляет Жилин.

 

По факту же, настаивая на своем сценарии сирийского будущего, возглавляемый США Запад планирует укрепить собственные ближневосточные плацдармы и подготовиться к дальнейшей экспансии.

 

Задача России в этом свете — обеспечить стратегический баланс, являющийся гарантией сдерживания.

 

При этом, возможен и своеобразный "размен" — Соединенные Штаты могут, например, признать Крым, если Россия согласится сотрудничать в Сирии.

 

В пользу этой версии говорят неожиданные слова Трампа, произнесенные на саммите G7 — американский лидер, в частности, заявил, что Крым является русским, потому что его жители разговаривают на русском языке.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Сирия   Теги США Россия
Главное за сутки
Ким Чен Ын прилетел в Китай Ким Чен Ын прилетел в Китай Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Пекин, пишет РИА Новости. Операторы японской телекомпании Nihon Television Network сняли, как он спустился с борта правительственного самолета. Согласно информации портала Flightradar24, приземлившийся…
Посольство: У Вашингтона нет морального права обвинять РФ и требовать кого-то освободить Посольство: У Вашингтона нет морального права обвинять РФ и требовать кого-то освободить Власти США не имеют морального права обвинять РФ и требовать освобождения подследственных, подсудимых или осужденных в соответствии с российским законодательством за различные тяжкие преступления. Об этом говорится в распространенном в…
ЧМ-2018: Сборная Англии вырвала победу у Туниса в добавленное время ЧМ-2018: Сборная Англии вырвала победу у Туниса в добавленное время Сборная Англии обыграла команду Туниса в матче первого круга группового этапа чемпионата мира. Встреча состоялась в понедельник, 18 июня, в Волгограде и завершилась со счетом 2:1 в пользу родоначальников футбола.…

Читайте также
Страны ЕС единогласно поддержали введение пошлин против США Страны ЕС единогласно поддержали введение пошлин против США Страны-участницы Европейского союза (ЕС) во время заседания в Брюсселе единогласно поддержали введение импортных пошлин против США, сообщает Reuters со ссылкой на источник в ЕС. В агентстве добавили, что данные меры…
Китай введет симметричные пошлины на американские товары Китай введет симметричные пошлины на американские товары Соединенные Штаты намерены ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд долларов, сообщает ТАСС. Об этом говорится в распространенном в пятницу Белым домом…
Трамп в беседе с лидерами G7 заявил, что Крым принадлежит России Трамп в беседе с лидерами G7 заявил, что Крым принадлежит России Президент США Дональд Трамп заявил лидерам "Большой семерки" (G7), что Крым принадлежит России, сообщает ресурс BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник. Собеседник портала отметил, что Трамп считает Крым российским…
В США пятерых россиян обвинили в нарушении санкций против Сирии В США пятерых россиян обвинили в нарушении санкций против Сирии Трех сирийцев и пятерых граждан России, которые работают в российской компании «Совфрахт», обвинили в попытке поставок авиационного топлива в Сирию в обход американских санкций, сообщается на сайте минюста США. В…
Фото
Уран у нас под ногами: Природный ядерный реактор в Окло Уран у нас под ногами: Природный ядерный реактор в Окло

Многие люди думают, что ядерная энергетика является изобретением человечества, а некоторые даже счит...

Видео

 

Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 200

Опрос

Как вы оцениваете шансы российской сборной выйти из группы на ЧМ?

 

Анекдот дня

Метеорит, упавший в центр Сызрани, даже как-то украсил архитектуру города.

Еще »
Самые популярные материалы
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину?
США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России
Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение
Антироссийский меморандум в МС ООН - Украина готовит ловушку себе самой? Антироссийский меморандум в МС ООН - Украина готовит ловушку себе самой?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Материалы по теме
Эксперты предрекают скорую "смерть" евро Эксперты предрекают скорую "смерть" евро
Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами" Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами"
Маршал Победы Георгий Жуков объявлен на Украине вне закона Маршал Победы Георгий Жуков объявлен на Украине вне закона
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину?
Российско-украинская война за Азовское море - взгляд из Киева Российско-украинская война за Азовское море - взгляд из Киева
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.