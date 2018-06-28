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Около 450 боевиков перешли на сторону правительства в сирийской провинции Деръа

Четверг, 28 Июня 2018 11:27
Около 450 боевиков перешли на сторону правительства в сирийской провинции Деръа Фото из открытых источников

Сирийские боевики, которые еще недавно воевали против САА, перешли на сторону Асада и, тем самым, укрепили правительственные войска. Об этом сообщает информационное агентство FARS, ссылающееся на инсайдеров в Сирийской арабской армии.

 

По данным последних, боевики числом около четырехсот пятидесяти человек перешли на сторону правительственной армии на территории сирийской провинции Деръа.

 

Здесь войскам Асада удалось освободить от боевиков населенный пункт Азраа — это стало возможным благодаря зачистке от террористов районов Малиха Эль-Аташ и Бусраль Эль-Харир, расположенных на северо-востоке провинции Деръа.

 

"К настоящему моменту Сирийская арабская армия освободила обширные территории, расположенные между северной частью провинции Деръа и провинцией Свейда", — утверждают источники в САА.

 

Согласно уточненной информации, только за последнюю неделю войска Асала освободили от членов незаконных террористических формирований почти четыре с половиной десятка деревень и небольших городов, расположенных на востоке Деръа. При этом, правительственным силам удалось уничтожить десятки боевиков, а также принадлежавшую им военную технику.

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Колесников Андрей Опубликовано в Сирия   Теги Новости боевики
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