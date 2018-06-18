Понедельник 18 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Война в Сирии» Получится ли у Асада сохранить хотя бы половину Сирии?

Получится ли у Асада сохранить хотя бы половину Сирии?

Понедельник, 18 Июня 2018 13:53
Получится ли у Асада сохранить хотя бы половину Сирии? Фото из открытых источников

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад к настоящему моменту контролирует менее чем половину территории страны, однако работающие на него пропагандисты заявляют, что под контролем правительства находятся чуть ли не девяносто пять процентов территорий довоенной Сирии. Но в реальности позиции Асада становятся все менее прочными.

 

Асад, несмотря на то, что сохраняет формальное президентство, оказался буквально между молотом и наковальней — с одной стороны его всегда могут ликвидировать Соединенные Штаты Америки, рассматривающие сирийского президента как диктатора, с которым приходится мириться (пока), а с другой — полномочия Асада серьезно ограничиваются его же окружением.

 

Но есть же еще и Россия, которая преследует в Сирии собственные интересы, а также стремится сохранить это все еще охваченное войной государство от окончательного развала, который спровоцирует опасную нестабильность в масштабах довольно большого региона.

 

Россия, при этом, является опорой, на которой в значительной степени держится режим Асада.

 

В этом свете, кстати говоря, довольно странно слышать генерируемые лидером САР заявления, согласно которым сирийское правительство совсем не считается с мнением Кремля, когда решает те или иные важные вопросы.

 

Это, по словам экспертов, либо слишком недальновидные пропагандистские заявления, либо Асад утратил всякую связь с реальностью.

 

Впрочем, конфликт такого масштаба, как сирийский, может вызывать и более серьезные помутнения, так что это еще мягкий вариант.

 

Пока Асад делает странные заявления, ситуация в стране становится все более опасной с точки зрения сохранения государственности.

 

Огромный кусок довоенной Сирии контролируют, в частности, курды, которые при поддержке Вашингтона пытаются построить здесь новую государственность.

 

Получается у них, прямо скажем, так себе, однако курды все равно создают дополнительную опасность для режима Асада.

 

С курдами воюют турки, которые как бы невзначай оказались на севере Сирии и фактически оккупировали часть территорий — ситуация в итоге сложилась вообще очень и очень интересная.

 

В общем, тот факт, что Асад до сих пор контролирует половину довоенных территорий теперь уже выглядит как достижение.

 

Которое еще будут вспоминать пропагандисты сирийского президента, когда ситуация начнет стремительно ухудшаться. А к этому, как уверены эксперты, есть все предпосылки.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Сирия   Теги война в Сирии Башар Асад
Главное за сутки
Сирия: ВВС коалиции нанесли удар по нашим правительственным войскам Сирия: ВВС коалиции нанесли удар по нашим правительственным войскам ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает национальное сирийское агентство САНА. По его данным, инцидент произошел в поселении…
Правительство РФ планирует отказаться от балльной пенсионной системы Правительство РФ планирует отказаться от балльной пенсионной системы Вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что кабмин планирует отказаться от балльной пенсионной системы. По ее словам, для правительства это «очень сложное решение, но нам придется…
На Украине рассказали о надвигающейся катастрофе На Украине рассказали о надвигающейся катастрофе Украина близка к катастрофе — европейские государства под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство страны, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович. Он рассказал, что…

Читайте также
Страны ЕС единогласно поддержали введение пошлин против США Страны ЕС единогласно поддержали введение пошлин против США Страны-участницы Европейского союза (ЕС) во время заседания в Брюсселе единогласно поддержали введение импортных пошлин против США, сообщает Reuters со ссылкой на источник в ЕС. В агентстве добавили, что данные меры…
Китай введет симметричные пошлины на американские товары Китай введет симметричные пошлины на американские товары Соединенные Штаты намерены ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд долларов, сообщает ТАСС. Об этом говорится в распространенном в пятницу Белым домом…
Трамп в беседе с лидерами G7 заявил, что Крым принадлежит России Трамп в беседе с лидерами G7 заявил, что Крым принадлежит России Президент США Дональд Трамп заявил лидерам "Большой семерки" (G7), что Крым принадлежит России, сообщает ресурс BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник. Собеседник портала отметил, что Трамп считает Крым российским…
В США пятерых россиян обвинили в нарушении санкций против Сирии В США пятерых россиян обвинили в нарушении санкций против Сирии Трех сирийцев и пятерых граждан России, которые работают в российской компании «Совфрахт», обвинили в попытке поставок авиационного топлива в Сирию в обход американских санкций, сообщается на сайте минюста США. В…
Фото
Невероятный природный парк Ленские столбы в Якутии Невероятный природный парк Ленские столбы в Якутии

Ленские столбы - это уникальная горная система и одноименный природный парк, расположенный в Хангала...

Видео

 

Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 200

Опрос

Как вы оцениваете шансы российской сборной выйти из группы на ЧМ?

 

Анекдот дня

Чтобы хоть как-то привлечь внимание школьников, преподавательница написала на доске «Жесть. Смотреть всем».

Еще »
Самые популярные материалы
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину?
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России
США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой
Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение
Антироссийский меморандум в МС ООН - Украина готовит ловушку себе самой? Антироссийский меморандум в МС ООН - Украина готовит ловушку себе самой?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Материалы по теме
Эксперты предрекают скорую "смерть" евро Эксперты предрекают скорую "смерть" евро
Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами" Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами"
Мат в один ход – Запад проиграл информационную "войну" с Россией Мат в один ход – Запад проиграл информационную "войну" с Россией
Маршал Победы Георгий Жуков объявлен на Украине вне закона Маршал Победы Георгий Жуков объявлен на Украине вне закона
Российско-украинская война за Азовское море - взгляд из Киева Российско-украинская война за Азовское море - взгляд из Киева
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.