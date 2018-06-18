Получится ли у Асада сохранить хотя бы половину Сирии?

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Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад к настоящему моменту контролирует менее чем половину территории страны, однако работающие на него пропагандисты заявляют, что под контролем правительства находятся чуть ли не девяносто пять процентов территорий довоенной Сирии. Но в реальности позиции Асада становятся все менее прочными.

Асад, несмотря на то, что сохраняет формальное президентство, оказался буквально между молотом и наковальней — с одной стороны его всегда могут ликвидировать Соединенные Штаты Америки, рассматривающие сирийского президента как диктатора, с которым приходится мириться (пока), а с другой — полномочия Асада серьезно ограничиваются его же окружением.

Но есть же еще и Россия, которая преследует в Сирии собственные интересы, а также стремится сохранить это все еще охваченное войной государство от окончательного развала, который спровоцирует опасную нестабильность в масштабах довольно большого региона.

Россия, при этом, является опорой, на которой в значительной степени держится режим Асада.

В этом свете, кстати говоря, довольно странно слышать генерируемые лидером САР заявления, согласно которым сирийское правительство совсем не считается с мнением Кремля, когда решает те или иные важные вопросы.

Это, по словам экспертов, либо слишком недальновидные пропагандистские заявления, либо Асад утратил всякую связь с реальностью.

Впрочем, конфликт такого масштаба, как сирийский, может вызывать и более серьезные помутнения, так что это еще мягкий вариант.

Пока Асад делает странные заявления, ситуация в стране становится все более опасной с точки зрения сохранения государственности.

Огромный кусок довоенной Сирии контролируют, в частности, курды, которые при поддержке Вашингтона пытаются построить здесь новую государственность.

Получается у них, прямо скажем, так себе, однако курды все равно создают дополнительную опасность для режима Асада.

С курдами воюют турки, которые как бы невзначай оказались на севере Сирии и фактически оккупировали часть территорий — ситуация в итоге сложилась вообще очень и очень интересная.

В общем, тот факт, что Асад до сих пор контролирует половину довоенных территорий теперь уже выглядит как достижение.

Которое еще будут вспоминать пропагандисты сирийского президента, когда ситуация начнет стремительно ухудшаться. А к этому, как уверены эксперты, есть все предпосылки.