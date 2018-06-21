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Новый виток войны в Сирии или Америка идет в наступление?

Четверг, 21 Июня 2018 15:08
Новый виток войны в Сирии или Америка идет в наступление? Фото из открытых источников

Стремясь сохранить рычаги, позволяющие осуществлять давление на военно-политическую обстановку в Сирийской Арабской Республике, Соединенные Штаты Америки не брезгуют даже откровенно преступными методами — американцы, в частности, тренируют боевиков, руками которых должна продолжаться война в Сирии.

 

Это только на словах Штаты придерживаются позиции о необходимости скорейшей деэскалации кровопролитного конфликта в САР, а на деле все обстоит совершенно диаметральным образом.

 

Война, которая не утихает уже несколько лет, должна продолжаться еще как минимум столько же, чтобы Вашингтон смог извлечь из нее максимальную пользу для себя.

 

В этом свете абсолютно неудивительно выглядит тот факт, что Америка развернула в Сирии девятнадцать военных баз, при помощи которых ведется подготовка боевиков-головорезов.

 

А для того, чтобы обеспечить надежное снабжение этих баз, американцы создали еще двадцать две базы за пределами Сирии.

 

"Только в Сирии Пентагон создать целую сеть из девятнадцати баз и так называемых опорных пунктов, предназначенную для конвейерной подготовки боевиков. Еще двадцать две военные базы расположены на территории соседних государств — отсюда ведется снабжение", — заявил накануне профессор академии военных наук России Владимир Козин, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД РФ.

 

Яркий пример такой базы — объект, расположенный в окрестностях приграничного населенного пункта Эт-Танф.

 

О том, что здесь происходит что-то очень темное, свидетельствует хотя бы тот факт, что Пентагон перекрыл воздушное сообщение над городом и базой без необходимой для этого разрешения со стороны Дамаска.

 

"Поддерживая боевиков и осуществляя их подготовку, Вашингтон не только нарушает все основополагающие нормы устава Организации Объединенных Наций, но и делает весьма затруднительной реализацию многосторонних договоренностей, согласно которым осуществляется создание зон деэскалации", — добавляет Козин.

 

Эксперт уверен, что Вашингтон поддерживает боевиков для того, что сохранить свое хрупкое влияние на Сирию.

 

Цель Соединенных Штатов, при этом, выглядит так же, как и семь лет назад — сирийский кризис должен быть полностью изолирован от возможных путей дипломатического урегулирования, законная власть САР должна быть уничтожена, а ее место должны занять проамериканские марионетки.

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Колесников Андрей Опубликовано в Сирия   Теги США боевики
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