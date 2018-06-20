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В США готовятся к появлению нового биологического оружия

Среда, 20 Июня 2018 12:21
В США готовятся к появлению нового биологического оружия Фото из открытых источников

Современные биотехнологии обладают очень высоким потенциалом военного применения — говорят американские ученые, которые по заказу Пентагона подготовили соответствующий доклад.

 

Научный прогресс в области создания искусственных организмов может привести к появлению боевых синтетических вирусов, которые будут способны уничтожать целые народы. Такие угрозы, по мнению американцев, являются крайне недооцененными.

 

"Сама по себе синтетическая микробиология не представляет сколько-нибудь реальной опасности, однако некоторые связанные с ней разработки могут стать новым и просто чудовищным оружием массового поражения. Недавно, например, специалисты забили тревогу из-за канадского проекта, в рамках которого микробиологи воскресили вирус оспы лошади", — говорит Майкл Империале из Мичиганского университета.

 

Особенную тревогу у экспертов вызывает распространение таких технологий, как генетический редактор CRISPR/Cas — он позволяет компетентным специалистам создавать боевые вирусы с относительной легкостью. В общем, проанализировав все эти угрозы, ученые порекомендовали американскому министерству обороны начать готовиться к появлению новых типов биологического оружия.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости биологическое оружие
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