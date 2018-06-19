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Вашингтон считает своих граждан неадекватными или пара слов о ЧМ-2018

Вторник, 19 Июня 2018 13:29
Вашингтон считает своих граждан неадекватными или пара слов о ЧМ-2018 Фото из открытых источников

Тот факт, что в Российскую Федерацию на Чемпионат мира по футболу 2018 устремились десятки тысяч граждан Соединенных Штатов Америки, вызвал серьезные опасения у сотрудников Госдепа США. Еще бы, ведь побывавшие в России американцы могут нарушить целостность образа РФ, созданного западными СМИ.

 

Осознавая шаткость созданной усилиями американской пропаганды виртуальной России, где чекисты хватают людей на улицах (и едят), с неба капает кровь, на деревьях сидят мрачные медведи, а вокруг разбросаны трупы людей, умерших от паленой водки, эксперты из Госдепа опубликовали свод рекомендаций, которых следует придерживаться отважным туристам, все-таки решившим посетить Россию несмотря на все предостережения.

 

Государственный департамент США, в частности, не рекомендует американским гражданам посещать Северный Кавказ, гору Эльбрус и Крымский полуостров.

 

Да, куда же без Крыма — ведь он, как настаивают в американском руководстве, был присоединен к России в обход всех возможных демократических норм.

 

Вообще, Крым гражданам США посетить как раз стоило бы. И не только для того, чтобы собственными глазами увидеть, что дела здесь идут отлично, но и для того, чтобы почтить память своих предков, которые в лице добровольцев участвовали в Крымской войне 1853-1956 годов.

 

Американские хирурги спасали раненых ценой собственных жизней, чем, безусловно, совершили подвиг, память о котором стоит того, чтобы быть переданной следующим поколениям.

 

Но об этом американским обывателям созданная властями США машина пропаганды не говорит — просто потому, что это не сочетается с информационной войной, которую ведет коллективный Запад против России.

 

Конечно, часть мистификаций о России, которыми кормят американцев, основана на реальных фактах — например, на бандитизме, который процветал в девяностых годах прошлого столетия.

 

Но очевидно, что все подобные проблемы остались в далеком прошлом, а современная Россия представляет собой безопасное и доброжелательное место.

 

Умело оперируя реальными фактами и придуманными мифами, американские пропагандисты создают у своих соотечественников нужное настроение о России, пользуясь которыми затем продвигают собственную политику, направленную, кстати говоря, на ущемление демократических свобод.

 

Но это слишком сложно для простого обывателя, которому легче поверить в ужасную кровожадную Россию. И все бы ничего, если бы не туристы из США, которые устремившись в РФ, увидят теперь, как все на самом деле.

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Колесников Андрей Опубликовано в Геополитика   Теги ЧМ2018 Госдеп
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