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Война в Сирии: Пришла пора готовиться к "горячему лету"?

Четверг, 14 Июня 2018 13:46
Война в Сирии: Пришла пора готовиться к &quot;горячему лету&quot;? Фото из открытых источников

Сирия готовится к "горячему лету" — речь идет не о погодных условиях, а о целом ряде важных военных операций, которые, как полагают специалисты, позволят приблизить сирийский конфликт к логическому завершению.

 

С недавнего времени в Сирийской Арабской Республике установилось что-то вроде затишья — вести с фронтов несут в себе удивительно спокойный фон, так что любые сколько-нибудь заметные стычки превращаются в раздутые информационные поводы. В реальности же все идет своим чередом — войска Башара Асада продолжают планомерно возвращать территории под контроль Дамаска.

 

Параллельно осуществляется перегруппировка сил, а также анализ итогов уже завершившихся военных кампаний. Итоги, кстати говоря, весьма и весьма позитивные — задачи, которые начальник Генерального штаба Российской Федерации генерал Валерий Герасимов ставил в начале года, решены практически в полном объеме.

 

В частности, силам Асада удалось полностью освободить столицу и ее окрестности, а также важную дорогу Дамаск – Хомс – Хама. Правительственные силы смогли восстановить наиболее важную инфраструктуру центральных районов САР, а также ликвидировать несколько отвлекавших внимание группировок террористов. Среди последних можно отметить иранских боевиков, а также несколько джихадистских формирований, которые ранее представляли собой значительную угрозу, а теперь практически полностью уничтожены.

 

Успехи-успехами, но война в Сирии пока еще далека от полного завершения, поэтому Дамаск продолжает ставить и выполнять важные задачи. А если учесть тот факт, что конфликт в Сирии является очень многоплановым, то неудивительным выглядит и то, что проработкой стратегии действий занимаются не только в Дамаске.

 

"Горячее лето" будет поддерживаться, например, турецкими войсками, которые уже дали понять курдам, что им придется возвращать ранее захваченные территории. Давление на курдов, кстати говоря, усилил и Дамаск. Курдам, которые еще совсем недавно претендовали на автономию, теперь некуда деваться — они вынуждены вести переговоры на невыгодных для себя условиях. Никаких упоминаний о "Республике Рожава", при этом, теперь не слышно вовсе.

 

Что касается "Исламского государства"*, то от этого квазигосударственного образования осталось практически ничего — уничтожение нескольких небольших анклавов ИГ* является лишь вопросом времени.

 

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

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Колесников Андрей Опубликовано в Сирия   Теги война лето
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