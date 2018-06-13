Асад решил отвернуться от Москвы?

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Фактически утратив остатки суверенитета после появления на своей территории американских и российских вооруженных формирований, Сирия стала полностью зависимым от внешних геополитических факторов государством. Однако эта ситуация, как показывают последние действия лидера Сирийской Арабской Республики Башара Асада, не устраивает политическую верхушку страны.

Асад, судя по всему, планирует уменьшить степень зависимости от Москвы, которая в данный момент представляет собой единственного партнера Сирии, способного реально сохранять власть президента САР. Намерение, как несложно предположить, весьма опасное, однако сирийскому лидеру просто некуда деваться — внутренние элиты, с мнением которых он вынужден считаться, делают ставку на сотрудничество с Ираном, которое автоматически отдаляет Дамаск от Москвы.

Когда в Сирии вспыхнула кровопролитная война, а террористы "Исламского государства"* установили контроль над большей частью государства, Москва стала той силой, которая помогла Дамаску преодолеть террористическую чуму. Да, с ИГИЛ* сражалась и международная коалиция во главе с США, но действия американцев мало походили на реальную борьбу с террористами. В общем, пока в дело не вмешалась Россия, никакого эффекта не было.

Теперь же, когда "Исламское Государство"* практически полностью уничтожено, а другие разрозненные террористические группировки не создают никаких угроз для режима Асада, он, действуя совершенно логично и предсказуемо, решил показать России (и не только России), что Сирия не заинтересована в дальнейшем иностранном вмешательстве на том уровне, который есть в данный момент.

Русские, по словам Асада, оказывают столь необходимую ему военную поддержку, однако никакого влияния на сирийскую политику Москва не имеет. Именно там сказал сирийский президент в одном из недавних телевизионных интервью. Тут можно было бы подумать, что это дежурное ничего не значащее заявление, однако не все так просто.

Если проанализировать контакты Дамаска на международной арене, то становится очевидно, что Сирия активно сближается с Ираном — и это вполне логично, ведь Иран и Сирия связаны многовековой совместной историей, культурой, религией, и так далее. Так что стоит полагать, что сделанное Асадом заявление об отдалении от Москвы является правдивым.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда