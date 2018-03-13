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Генштаб РФ поведал о намерении США нанести ракетно-бомбовый удар по Дамаску

Вторник, 13 Марта 2018 12:30
Генштаб РФ поведал о намерении США нанести ракетно-бомбовый удар по Дамаску Фото из открытых источников

Соединенные Штаты Америки планируют подвергнуть Дамаск ракетно-бомбовому удару — заявил сегодня глава Генштаба Российской Федерации Валерий Герасимов, отметив, что поводом для агрессии американцев в Сирии станет провокация, которую устроят подконтрольные США боевики.

 

Предполагается, что боевики, которые действуют в Сирии, подчиняясь приказам из США, осуществят провокацию в Восточной Гуте. Речь, по словам Герасимова, идет об инсценировке применения химического оружия войсками Асада.

 

"В Восточной Гуте уже собрали массовку из специально привезенных сюда женщин, детей и стариков — они будут изображать жертв химоружия, которое якобы применят правительственные войска", — рассказал начальник Генерального штаба России, добавив, что в Восточной Гуте были замечены так называемые "Белые каски", а также представители СМИ, которые будут снимать фейковую химическую атаку.

 

Провернув провокацию, американцы используют ее в качестве повода для бомбардировки правительственных кварталов Дамаска. В общем, план, на самом деле, вполне стандартный, как для странной прокси-войны в Сирии — отмечают компетентные эксперты.

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Колесников Андрей Опубликовано в Сирия   Теги Новости Дамаск

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