Из Восточной Гуты вышли 13 боевиков без оружия

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13 безоружных боевиков покинули пригород Дамаска Восточную Гуту, воспользовавшись гуманитарным коридором в населенном пункте Мухайям аль-Вафедин. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

"В результате длительных переговоров, проведенных офицерами ЦПВС, достигнуто соглашение о выводе первой группы боевиков из зоны деэскалации Восточная Гута. Из района вышли 13 исламистов", - сказал он.

По его словам, боевики вышли без провокаций. В настоящее время планируется их отправка в Идлиб, пишет ТАСС.

"Переговорный процесс при участии правительства Сирии по выводу других боевиков будет продолжен", - отметил Евтушенко.

По поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля была введена ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00 местного времени (с 10:00 до 15:00 мск). В первые дни паузы были сорваны боевиками, террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход мирных жителей. Также они силой удерживают население в Восточной Гуте.