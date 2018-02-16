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Могерини‬: Европейский союз готовит конференцию по будущему Сирии

Пятница, 16 Февраля 2018 10:07
Могерини‬: Европейский союз готовит конференцию по будущему Сирии Фото из открытых источников

Возглавляющая европейскую дипломатию Федерика Могерини сообщила о подготовке ко второй международной конференции по будущему Сирии, осуществляемой Европейским союзом уже сейчас.

 

"В данный момент мы занимаемся подготовкой ко второй конференции по будущему Сирийской Арабской Республики, а также региона в целом. Самый главный вопрос грядущего мероприятия — нормализация гуманитарной ситуации в Сирии", — заявила Федерика Могерини в рамках своего визита в Софию.

 

В Болгарию глава европейской дипломатии прибыла для того, чтобы поучаствовать в неформальном саммите глав европейских внешнеполитических ведомств.

 

На территории Сирии, как отметила Могерини, все еще ведутся боевые действия, поэтому гуманитарная ситуация в стране остается весьма и весьма напряженной.

 

"Именно поэтому мы должны активизировать гуманитарную поддержку САР как внутри страны, так и в соседствующих с Сирией государствах. Мы уже обсуждали соответствующие инициативы с некоторыми из соседей Сирии. В нормализации гуманитарной обстановки в Сирии, как необходимо отметить, заинтересовано и руководство Организации Объединенных Наций", — сказала Могерини.

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Колесников Андрей Опубликовано в Сирия   Теги Новости европейский союз

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