Могерини‬: Европейский союз готовит конференцию по будущему Сирии

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Возглавляющая европейскую дипломатию Федерика Могерини сообщила о подготовке ко второй международной конференции по будущему Сирии, осуществляемой Европейским союзом уже сейчас.

"В данный момент мы занимаемся подготовкой ко второй конференции по будущему Сирийской Арабской Республики, а также региона в целом. Самый главный вопрос грядущего мероприятия — нормализация гуманитарной ситуации в Сирии", — заявила Федерика Могерини в рамках своего визита в Софию.

В Болгарию глава европейской дипломатии прибыла для того, чтобы поучаствовать в неформальном саммите глав европейских внешнеполитических ведомств.

На территории Сирии, как отметила Могерини, все еще ведутся боевые действия, поэтому гуманитарная ситуация в стране остается весьма и весьма напряженной.

"Именно поэтому мы должны активизировать гуманитарную поддержку САР как внутри страны, так и в соседствующих с Сирией государствах. Мы уже обсуждали соответствующие инициативы с некоторыми из соседей Сирии. В нормализации гуманитарной обстановки в Сирии, как необходимо отметить, заинтересовано и руководство Организации Объединенных Наций", — сказала Могерини.