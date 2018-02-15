Эксперты: Сирия, а не ИГИЛ - настоящая цель ВВС США

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Американский генерал-лейтенант Джеффри Харригян, возглавляющий Центральное командование ВВС США, провел брифинг в Пентагоне, в ходе которого уточнил, какими конкретно средствами военно-воздушные силы Америки атаковали сирийских проправительственных ополченцев в ночь на восьмое февраля.

"Мы задействовали беспилотники MQ-9 Reaper, истребители F-15E Strike Eagle, летающие артбатареи AC-130, вертолеты AH-64 Apache и стратегические бомберы B-52", — перечислил Харригян участвовавшую в операции технику.

Журналист Александр Асафов, прокомментировавший заявление американского генерала в беседе с представителями Федерального агентства новостей, отметил, что столь внушительный набор, примененный против "горстки повстанцев" — это весьма странно.

"Речь может идти как о "игре мускулами", так и о действительно серьезной операции, которая, само-собой, готовилась заранее. То есть, это не какой-то внезапный удар по кучке повстанцев, как его подают в прессе. Это полномасштабная агрессия, направленная на эскалацию конфликта в Сирии. Ведь очевидно, что все действия США в регионе направлены не против террористов, а против Сирии, как государства", — говорит Асафов.