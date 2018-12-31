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Известный уфолог обвинил НЛО в ЧП в аэропорту Гатвик

Понедельник, 31 Декабря 2018 11:33
Известный уфолог обвинил НЛО в ЧП в аэропорту Гатвик Фото из открытых источников

Чрезвычайное происшествие, из-за которого была приостановлена работа лондонского аэропорта Гатвик, спровоцировано не дронами, а неопознанными летающими объектами. В этом, по данным издания Express, уверен известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг.

 

Уфологу не удалось обнаружить фотографии с дронами над аэропортом Гатвик, и это, по его словам, очень странно. Правда, фотографий НЛО над Гатвиком у Уоринга тоже нет, но НЛО на то и НЛО, чтобы их фотографии были редкостью.

 

"Все дело в том, что никто не видел те самые НЛО, которые парализовали работу аэропорта — неопознанные объекты были засечены радарами, и только. Паника как раз и возникла потому, что люди не видели то, что удалось зафиксировать радарам", — отмечает специалист.

 

Лондонский аэропорт Гатвик, напомним, приостанавливал работу несколько раз в период 20-21 декабря. Как сообщали официальные представители аэропорта, работа важного объекта транспортной инфраструктуры приостанавливалась из-за спланированной акции, осуществленной при помощи дронов.

 

БПЛА, как уточняется, появлялись над аэропортом именно в те моменты, когда диспетчеры планировали открыть взлетно-посадочные полосы. Соответственно, в администрации аэропорта уверены, что речь идет о террористической атаке, из-за которой были нарушены планы более 100 тысяч пассажиров. Но уфолог Скотт Уоринг говорит, что это нечто большее, чем просто атака дронов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО
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