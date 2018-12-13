Уфолог рассмотрел на Марсе тело пришельца

Фото из открытых источников

Всемирно признанный уфолог Скотт Уоринг снова сделал удивительное открытие — охотник на пришельцев рассмотрел останки инопланетянина на поверхности Марса. Об очередной находке Уоринга сообщает информационный портал "Актуальные новости".

Эксперт нашел тело пришельца на Марсе, когда рассматривал фотографии поверхности Красной планеты, опубликованные Национальным аэрокосмическим агентством Соединенных Штатов Америки.

"Сотрудники NASA даже и не пытаются скрывать тот факт, что Марс был обитаемой планетой в прошлом. Очевидно, что в NASA не могли не заметить тела, разбросанные по поверхности Красной планеты, когда готовили эти фотографии к публикации. Могли бы, я не знаю, как-то замазать их в фотошопе, но нет, выложили прямо так. Даже и не знаю, что вообще теперь думать", — признается Уоринг.

Тело пришельца, которое Уоринг отыскал на одном из снимков Марса, лишено, судя по всему, головы — в данный момент эксперт пытается понять, куда она, собственно, делась. "Мне нужно консолидировать все свои мыслительные ресурсы, чтобы раскрыть эту загадку", — бормочет Скотт и погружается в себя.

Ранее, напомним, уфолог уже обнаруживал на поверхности Марса самые разные объекты — остатки инопланетян, кости марсианских животных, предметы быта, разрушенные здания, пирамиды, деревья, пещеры, и так далее, список можно продолжать очень долго. Официальная наука, тем временем, все еще считает Марс безжизненной планетой.