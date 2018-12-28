Таинственное черное кольцо появилось в небе над Москвой

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Пугающее черное кольцо, запечатленное над жилыми домами московского района Зябликово, заинтересовало исследователей паранормального, усмотревших в странном объекте аномалию очень опасного типа.

Что конкретно видели в небе жители Зябликово двадцать третьего декабря — не знает никто, но специалисты в области изучения паранормальных явлений предположили, что это очень опасный объект.

"Кто-то говорит, что это просто след дыма, оставшийся от разрыва фейерверка, кто-то шутит о пришельцах, а кто-то уверен, что это дым от костра, принявший причудливую форму. Вот только все эти версии лишены сколько-нибудь реальных доказательств, поэтому сказать наверняка, что это такое, нельзя. Мы можем только предполагать, и предположения эти очень и очень мрачные", — говорят эксперты.

Странное кольцо из черного дыма — это признак интерференции, возникшей между отдельными слоями реальности в месте повышенной напряженности пространства.

Такие объекты нередко фиксируются над психиатрическими клиниками и полицейскими участками, а также в других местах с высокой концентрацией психологически нестабильных людей. В общем, жильцам дома в Зябликово, над которым видели кольцо, следовало бы найти источник напряжения, спровоцировавший появление аномалии. Потому что в следующий раз интерференция между слоями реальности может, например, поглотить дом.