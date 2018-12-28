Пришельцы шутят? Над Атлантикой у спутников сбоит электроника

Аномалия в магнитном поле Земли, обнаруженная над южной частью Атлантического океана еще в середине двадцатого столетия, существует до сих пор. И не просто существует, а становится лишь все более выраженной. Аномалия, по данным издания Horizon-magazine, является причиной сбоев в электронных системах орбитальных спутников.
Речь идет о Южно-Атлантической аномалии, обнаруженной в 1955 году. Ученые до сих пор не понимают, в чем причина загадочного ослабления магнитного поля планеты, фиксируемого в южной части Атлантики. Но факт есть факт — аномалия не просто существует, но и становится все более ощутимой — за десятки лет, прошедших с момента обнаружения, магнитное поле в районе аномалии уменьшилось на шесть процентов.
Плюс, аномалия переместилась на запад, что привело к появлению у ученых еще большего числа вопросов.
"Мы не понимаем, в чем дело. Возможно, это результат каких-то очень комплексных атмосферных процессов, порожденных, скажем, мощными антициклонами, фиксируемыми в этом районе, а может быть причина таится где-то в глубинах земной коры", — рассказывает сотрудник Датского технического университета Крис Финлэй, добавляя, что аномалия влияет на спутники, пролетающие над регионом — у космических аппаратов начинает сбоить электроника.
Пока ученые ломают голову, уфологи выдвинули собственное объяснение — аномалия, по их словам, спровоцирована инопланетной активностью.
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