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«Привет из космоса»: В США странный НЛО напугал дикого лиса

Понедельник, 17 Декабря 2018 12:17
«Привет из космоса»: В США странный НЛО напугал дикого лиса Фото из открытых источников

Неопознанные летающие объекты докучают не только людям, но и животным. Такой вывод сделали зарубежные уфологи, прокомментировавшие странный инцидент, имевший место в Соединенных Штатах Америки, где дикую лисицу напугал летающий шар, появившийся из ниоткуда.

 

Видеозапись с инцидентом была опубликована на YouTube-канале UFOmania - The truth is out there. По его данным, происшествие стало достоянием общественности благодаря камерам системы наблюдения, способным фиксировать изображение практически в кромешной тьме.

 

Мы видим, как дикая лисица обнюхивает землю, и тут из темноты появляется странный шар небольшого размера, который стремительно приближается к камере и пугает животное. В итоге лисица убегает, шар улетает, а зрители остаются в полнейшем недоумении.

 

"Что это такое? Проявление инопланетной активности? Неизвестное летающее животное? Сгусток энергии из параллельной вселенной? Какая-то неведомая психосущность? Болотный газ? Огромная элементарная частица из космоса? Пылинка, пролетевшая непосредственно перед объективом камеры? Мы не знаем, и, вероятно, не узнаем никогда. Но эта штука напугала бедную лисичку, что, конечно же, не дело", — комментируют инцидент авторитетные анонимные уфологи.

 

Эксперты говорят, что такие летающие объекты нередко фиксируются камерами уличного наблюдения. При этом, природа этих НЛО все еще остается тайной.

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Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО
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