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Христиан посещали НЛО: доказательства найдены в Библии

Четверг, 13 Декабря 2018 14:26
Христиан посещали НЛО: доказательства найдены в Библии Фото из открытых источников

Представители высокоразвитых инопланетных цивилизаций посещают Землю как минимум с библейских времен — уверены сотрудники Национального аэрокосмического агентства Соединенных Штатов Америки, обнаружившие свидетельства наблюдения НЛО в Библии.

 

По данным издания DailyStar, упоминаемая в Священном Писании мифическая колесница Иезекииля — это космический корабль, при помощи которого пришельцы добрались до Земли.

 

"Иезекииль восхищается не ангелами с крыльями, а пришельцами, которые перемещались в пространстве при помощи объекта, который напоминал "колесо в колесе". Совершенно очевидно, что речь идет о какой-то продвинутой инопланетной технологии, которой просто не могло быть у жителей Земли того исторического периода", — говорит Джозеф Блюмрич, сотрудник NASA.

 

Немецкий инженер Ханс Герберт Байер тоже не сомневается в том, что Иезекииль говорил не образно, и действительно видел НЛО. Опираясь на описания из Библии, инженер создал чертежи, которые не противоречат концепции, озвученной Блюмричем.

 

Существуют и другие ученые, уверенные в том, что инопланетяне посещали нашу планету в библейские времена. Это, в частности, Джонатан Янг, куратор архива Джозефа Кэмпбелла. Он считает, что под ангелами Иезекииль подразумевал пламя инопланетного корабля, а не сам аппарат.

 

В любом случае, ветхозаветный великий пророк, судя по всему, на самом деле видел нечто такое, что не укладывалось в картину мира, привычную для его времени.

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Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО
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