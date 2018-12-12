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Камеры МКС засняли два НЛО, взлетающих с Земли

Среда, 12 Декабря 2018 15:30
Камеры МКС засняли два НЛО, взлетающих с Земли Фото из открытых источников

Виртуальные уфологи обратили внимание на таинственное явление, зафиксированное камерами Международной космической станции — на снятом из космоса видео (смотрите ролик ниже) видно, как с Земли взлетают два НЛО.

 

Набрав определенную высоту, неопознанные летающие объекты просто растворились в воздухе, оставив землян в догадках. Что это было — не знает никто, но предположения существуют самые разнообразные.

 

"Мы очень внимательно изучили появившиеся в интернете кадры, поэтому можем утверждать, что они являются абсолютно подлинными — то есть, это видео действительно было снято камерой, установленной на МКС, и не подвергалось никакой обработке при помощи специализированных редакторов. Соответственно, в ролике на самом деле запечатлен процесс взлета двух НЛО с поверхности нашей планеты", — говорят представители одной из команд уфологов.

 

Некоторые скептики уверены, что на видео запечатлен взлет какой-нибудь любительской ракеты, или, например, тестовый запуск ракеты с военного полигона.

 

Однако уфологи настаивают на инопланетной природе НЛО — взлетающие объекты, по словам экспертов, явно принадлежали пришельцам, которые затаивались где-то на Земле, а затем по каким-то причинам решили покинуть нашу планету.

 

"У нас нет реальных доказательств, но поверьте и так — это пришельцы. Которые, как мы уверены, еще вернутся. Или, возможно, уже вернулись", — заключают охотники на инопланетян.

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Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО
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