Американка запечатлела НЛО на фоне заката

Фото из открытых источников

Странный объект в закатном небе, сфотографированный жительницей американского штата Техас, совершенно точно является неопознанным и летающим — говорит Скотт Уоринг, заинтересовавшийся очередным случаем появлением НЛО.

"Если вы ни разу не видели НЛО, то просто понаблюдайте за закатами на протяжении нескольких дней — даю зуб (а у меня их, знаете ли, не очень много после встреч с инопланетянами), что вы увидите нечто необъяснимое!", — цитирует Уоринга информационный портал "Актуальные новости".

Жительница Техаса, которая, видимо, решила прислушаться к рекомендации Уоринга, увидела продолговатый белый объект. Это, очевидно, корабль инопланетян, или что-то еще более жуткое.

"Что может быть более жутким, чем корабль пришельцев, хищно отсвечивающий в кроваво-красных лучах солнца? Ну, не знаю, какой-нибудь демон из затхлых областей параллельного пространства, например", — добавляет Уоринг.

Что конкретно сфотографировала женщина — не знает ни Уоринг, ни другие уфологи. Но можно предположить, что это нечто аномальное, потому что в обычных ситуациях в закатном небе нет никаких белых продолговатых объектов.