В США сфотографировали «невидимый» НЛО над костром

Фото из открытых источников

Житель Соединенных Штатов Америки запечатлел "невидимый" неопознанный летающий объект, когда фотографировал своих друзей, сидящих около костра.

"Невидимым" мужчина назвал НЛО потому, что в момент фотографирования, по его словам, никаких странных объектов в ночном небе не было.

"Уже когда я просматривал фотографии дома, то обратил внимание, что с этим снимком что-то не так. Какой-то странный объект, который присутствует на этой фотографии, может быть, как мне кажется, только инопланетным кораблем. Ну или чем-то подобным. Другого объяснения я просто не нахожу", — говорит автор необычного снимка.

Уфологи, которые уже проанализировали странную фотографию, разделились во мнениях. Одни говорят, что это действительно инопланетное транспортное средство, запечатленное мужчиной совершенно случайно, другие же настаивают на том, что это просто какая-то иллюзия, порожденная оптическим эффектом.

Сам автор уверен, что это НЛО, который обладал маскировкой, оказавшейся бессильной против цифрового фотоаппарата. Эксперты говорят, что этот вариант является довольно малореальным, однако полностью исключать его нельзя.