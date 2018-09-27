Во время прямой трансляции МКС уфологи заметили НЛО

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Всемирно известный уфолог Скотт Уоринг опубликовал видео (смотрите ниже), в котором он рассказывает о неопознанном летающем объекте, запечатленном непосредственно во время прямой трансляции с Международной космической станции.

Инопланетяне, по словам Уоринга, дошли до того, что не стесняются показываться около МКС даже во время прямых эфиров. В общем, если так пойдет и дальше, то скоро нас ждет полномасштабное вторжение.

"Я, как и многие другие зрители, просто смотрел трансляцию с МКС, думая о чем-то своем. Но в какой-то момент мои мысли были вероломно прерваны чем-то очень странным — я увидел, как мимо станции пролетает нечто, напоминающее космический корабль пришельцев. Я, можно сказать, собаку съел на таких вещах, поэтому могу говорить с полной степенью уверенности, что это не какой-нибудь там космический мусор, а самый настоящий звездолет пришельцев", — говорится в официальном заявлении Скотта Уоринга.

Уфолог говорит, что инопланетный аппарат, запечатленный на видео, нуждается во всестороннем изучении, однако уже и сейчас понятно, с чем мы имеем дело — это, как подчеркивает Уоринг, внеземная технология.