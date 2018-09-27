Четверг 27 сентября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Необычные явления» Во время прямой трансляции МКС уфологи заметили НЛО

Во время прямой трансляции МКС уфологи заметили НЛО

Четверг, 27 Сентября 2018 13:57
Во время прямой трансляции МКС уфологи заметили НЛО Фото из открытых источников

Всемирно известный уфолог Скотт Уоринг опубликовал видео (смотрите ниже), в котором он рассказывает о неопознанном летающем объекте, запечатленном непосредственно во время прямой трансляции с Международной космической станции.

 

Инопланетяне, по словам Уоринга, дошли до того, что не стесняются показываться около МКС даже во время прямых эфиров. В общем, если так пойдет и дальше, то скоро нас ждет полномасштабное вторжение.

 

"Я, как и многие другие зрители, просто смотрел трансляцию с МКС, думая о чем-то своем. Но в какой-то момент мои мысли были вероломно прерваны чем-то очень странным — я увидел, как мимо станции пролетает нечто, напоминающее космический корабль пришельцев. Я, можно сказать, собаку съел на таких вещах, поэтому могу говорить с полной степенью уверенности, что это не какой-нибудь там космический мусор, а самый настоящий звездолет пришельцев", — говорится в официальном заявлении Скотта Уоринга.

 

Уфолог говорит, что инопланетный аппарат, запечатленный на видео, нуждается во всестороннем изучении, однако уже и сейчас понятно, с чем мы имеем дело — это, как подчеркивает Уоринг, внеземная технология.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО
 
Главное за сутки
Госдума приняла закон о совершенствовании пенсионной системы Госдума приняла закон о совершенствовании пенсионной системы Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении пенсионного возраста. За проголосовали 332 депутата, против — 83, воздержавшихся нет. Совет федерации рассмотрит закон 3 октября, сообщает "Ъ". Вчера,…
МВФ навал четыре условия для предоставления кредита Украине МВФ навал четыре условия для предоставления кредита Украине Украинским властям придется выполнить еще четыре условия МВФ, если они планируют получать новые кредиты от этой организации. Соответствующей информацией, как сообщает Федеральное агентство новостей, поделились инсайдеры, близкие к переговорам между…
В «отравителе Скрипалей» узнали полковника ГРУ. СМИ назвали его настоящее имя В «отравителе Скрипалей» узнали полковника ГРУ. СМИ назвали его настоящее имя Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider нашли человека, похожего на Руслана Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). По их данным, этого человека зовут Анатолий Чепига, он…
Читайте также
Жуткое явление в небе над США напугало скептиков – уфологи‍ Жуткое явление в небе над США напугало скептиков – уфологи‍ Неопознанный летающий объект, запечатленный в небе над Соединенными Штатами Америки случайными очевидцами, вероятнее всего имеет инопланетную природу — говорят уфологи, комментирующее очередное видео с НЛО (смотрите ролик ниже), появившееся на…
НЛО вернулись на Землю после несостоявшейся атаки Нибиру? НЛО вернулись на Землю после несостоявшейся атаки Нибиру? Согласно пророчествам, мифическая планета Нибиру должна столкнуться с Землей и стать причиной конца света. Некоторые пророки говорили, что это должно было произойти 22-го сентября 2018-го, однако сегодня, как видим, уже…
Уфолог обнаружил на Марсе фигуру человека и греческое лицо Уфолог обнаружил на Марсе фигуру человека и греческое лицо Известный уфолог Скотт Уоринг продолжает публиковать удивительные открытия, сделанные им при изучении фотографий Марса. На этот раз эксперту, как сообщает информационный портал "Актуальные новости", удалось отыскать на поверхности Красной планеты…
Тема дня
Какие сюрпризы подготовил Дональд Трамп всему миру Какие сюрпризы подготовил Дональд Трамп всему миру

Правительство Соединенных Штатов уже давно начало подозревать, что мировые события начали протекать ...

Фото
Остров Сокотра - место, в котором можно увидеть неземные пейзажи Остров Сокотра - место, в котором можно увидеть неземные пейзажи

Остров Сокотра - удивительное место, пейзажи которого напоминают фантастический фильм о временах, ко...

Интернет и СМИ
Опрос

Нужно ли запрещать гаджеты в школах?

 

Анекдот дня

Скоро Навальный станет как Айфон - будет выходить раз в полгода.

Еще »
Oneinform

Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность
Грядет повторение чеченской войны? Грядет повторение чеченской войны?
Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия? Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия?
Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу
Сирийский гамбит – России готовят новую бесплодную победу? Сирийский гамбит – России готовят новую бесплодную победу?
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.