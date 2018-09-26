Странное инфракрасное нечто обнаружили уфологи рядом с Солнцем

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Странное явление, запечатленное жительницей Соединенных Штатов Америки на видео (смотрите ролик ниже), шокировало даже видавших виды уфологов — женщина, по их словам, стала свидетельницей того, как инопланетное нечто питалось солнечной энергией.

"Теперь у нас есть неопровержимые доказательства того факта, что инопланетяне (или пришельцы из параллельных миров — установить это точно нам только предстоит) похищают энергию нашей звезды и используют ее в своих гнусных целях. Это просто отвратительно, но это факт", — говорят американские уфологи, планирующие организовать большую конференцию, посвященную ужасному открытию.

Пугающий инопланетный объект, который всасывал солнечные лучи, генерировал, судя по всему, излучение в инфракрасном спектре. Зачем — большой вопрос, ответить на который можно будет только после всестороннего анализа.

"НЛО, поглощающий солнечное излучение и генерирующий инфракрасное свечение — это что-то новое. Возможно, речь идет о какой-то невероятно опасной угрозе, так что нам, человечеству, нужно быть начеку. Я бы рекомендовал правительствам крупнейших стран обратить внимание на эту проблему, пока еще не слишком поздно. Потому что завтра армада таких вот инопланетных кораблей может оставить нас без солнечного света вообще", — говорят авторитетные анонимные уфологи.