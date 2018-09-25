Жуткое явление в небе над США напугало скептиков – уфологи‍

Фото из открытых источников

Неопознанный летающий объект, запечатленный в небе над Соединенными Штатами Америки случайными очевидцами, вероятнее всего имеет инопланетную природу — говорят уфологи, комментирующее очередное видео с НЛО (смотрите ролик ниже), появившееся на YouTube.

Странный объект, который всерьез напугал некоторых жителей города Милуоки, был зафиксирован двадцать первого сентября. Скептики говорят, что это какой-то не совсем стандартный дрон, однако уфологи уверены, что речь идет об инопланетной технологии.

"Мы внимательно изучили опубликованные кадры и можем с полной уверенностью говорить об отсутствии следов монтажа. Соответственно, эта пугающая летающая штука является вполне реальной. НЛО действительно летал над Милуоки и провоцировал панику", — говорят авторитетные анонимные эксперты в области поиска и исследования НЛО.

Так что же такое появилось над Милуоки? Разведывательный аппарат пришельцев? Или, собственно, пришелец, летающий благодаря какой-то чудо-технологии? Или это всего лишь чей-то самодельный дрон? Точно сказать невозможно, но уфологи уверены, что это все-таки инопланетный объект.