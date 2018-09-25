Вторник 25 сентября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Необычные явления» Жуткое явление в небе над США напугало скептиков – уфологи‍

Жуткое явление в небе над США напугало скептиков – уфологи‍

Вторник, 25 Сентября 2018 13:42
Жуткое явление в небе над США напугало скептиков – уфологи‍ Фото из открытых источников

Неопознанный летающий объект, запечатленный в небе над Соединенными Штатами Америки случайными очевидцами, вероятнее всего имеет инопланетную природу — говорят уфологи, комментирующее очередное видео с НЛО (смотрите ролик ниже), появившееся на YouTube.

 

Странный объект, который всерьез напугал некоторых жителей города Милуоки, был зафиксирован двадцать первого сентября. Скептики говорят, что это какой-то не совсем стандартный дрон, однако уфологи уверены, что речь идет об инопланетной технологии.

 

"Мы внимательно изучили опубликованные кадры и можем с полной уверенностью говорить об отсутствии следов монтажа. Соответственно, эта пугающая летающая штука является вполне реальной. НЛО действительно летал над Милуоки и провоцировал панику", — говорят авторитетные анонимные эксперты в области поиска и исследования НЛО.

 

Так что же такое появилось над Милуоки? Разведывательный аппарат пришельцев? Или, собственно, пришелец, летающий благодаря какой-то чудо-технологии? Или это всего лишь чей-то самодельный дрон? Точно сказать невозможно, но уфологи уверены, что это все-таки инопланетный объект.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО
 
Главное за сутки
Госдума утвердила уголовное наказание за увольнение предпенсионеров Госдума утвердила уголовное наказание за увольнение предпенсионеров Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста. Автором законопроекта стал президент Владимир Путин, депутаты…
Россия и Китай будут вместе бороться с санкциями США Россия и Китай будут вместе бороться с санкциями США Успешно противостоять санкционным ударам со стороны Соединенных Штатов Америки можно, если объединить усилия — уверен заместитель начальника министерства коммерции Китая Фу Цзыин, который, по данным издания "ПолитЭксперт", представил концепцию антисанкционного…
СМИ США предрекли гибель ВМС Украины в Азовском море за минуты СМИ США предрекли гибель ВМС Украины в Азовском море за минуты Если украинские военачальники примут решение пойти на конфронтацию с Россией в Азовском море, то Военно-морские силы Украины будут уничтожены за считанные минуты. Так считают эксперты из США, которые оценили реальную…
Читайте также
В штате Миннесота НЛО максимально близко приблизился к людям В штате Миннесота НЛО максимально близко приблизился к людям Пугающий летающий объект, зафиксированный тринадцатого сентября над американским городом Шакопи (штат Миннесота), определенно представлял собой проявление инопланетной активности — заявляют специалисты. Видео с НЛО над Миннесотой появилось на YouTube (смотрите…
Уфолог обнаружил на Марсе фигуру человека и греческое лицо Уфолог обнаружил на Марсе фигуру человека и греческое лицо Известный уфолог Скотт Уоринг продолжает публиковать удивительные открытия, сделанные им при изучении фотографий Марса. На этот раз эксперту, как сообщает информационный портал "Актуальные новости", удалось отыскать на поверхности Красной планеты…
НЛО вернулись на Землю после несостоявшейся атаки Нибиру? НЛО вернулись на Землю после несостоявшейся атаки Нибиру? Согласно пророчествам, мифическая планета Нибиру должна столкнуться с Землей и стать причиной конца света. Некоторые пророки говорили, что это должно было произойти 22-го сентября 2018-го, однако сегодня, как видим, уже…
Тема дня
Дружба против США - Китай и Россия идут на встречу друг другу Дружба против США - Китай и Россия идут на встречу друг другу

Уже на протяжении длительного времени представители Запада раз за разом повторяют о том, что союз Ро...

Фото
Джаспер - невероятный парк скалистых гор в Канаде Джаспер - невероятный парк скалистых гор в Канаде

Национальный парк Джаспер - это самый крупный из Канадских парков Скалистых Гор. Совместно с другими...

Интернет и СМИ
Опрос

Боитесь ли вы новых банкротств застройщиков?

 

Анекдот дня

Некоторые люди славятся своим умением находить выход из самых сложных ситуаций. Я славлюсь умением находить туда вход.

Еще »
Oneinform

Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность
Грядет повторение чеченской войны? Грядет повторение чеченской войны?
Психологи разделили людей на четыре типа личности‍ Психологи разделили людей на четыре типа личности‍
Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия? Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия?
Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.