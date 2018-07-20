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В Солнечную систему вторгся боевой корабль инопланетян - уфологи

Пятница, 20 Июля 2018 15:02
В Солнечную систему вторгся боевой корабль инопланетян - уфологи Фото из открытых источников

Странный объект, замеченный уфологами на фотографиях, которые на Землю передает принадлежащий NASA космический аппарат SOHO STEREO, является, как предположили некоторые эксперты, боевым кораблем пришельцев из внешнего космоса.

 

Почему именно боевым? Потому что об этом ярко сигнализирует форма объекта — по словам уфологов, боевые корабли инопланетян в основном выглядят именно вот так.

 

"Видите этот бумеранг на снимке SOHO STEREO? Это не просто какая-нибудь помеха или что-то подобное — это напичканный невероятно разрушительным оружием крейсер, который может полностью уничтожить нашу планету за считанные секунды. Ранее мы перехватывали сигналы пришельцев, из которых следовало, что к Солнечной системе движется боевой корабль такого класса, но до последнего момента эта информация выглядела совершенно невероятно", — говорят эксперты.

 

Ученые NASA никак не комментируют заявления уфологов о приближении боевого инопланетного корабля. Впрочем, они вообще никогда не комментируют подобные заявления, так что это нормально.

 

Некоторые независимые ученые, тем временем, предположили, что объект на снимке является скоплением астероидов. Будет надеяться, что это действительно так.

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Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости инопланетяне
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