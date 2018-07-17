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Уфологи опубликовали обзор изображений с реальными НЛО

Вторник, 17 Июля 2018 11:14
Уфологи опубликовали обзор изображений с реальными НЛО Фото из открытых источников

Так называемые ученые из NASA продолжают обманывать людей, выдавая доказательства существования НЛО за артефакты фотосъемки или разнообразные природные явления. Такой вывод, по данным информационного ресурса actualnews.org, сделали авторитетные уфологи, опубликовавшие обзор фотографий с реальными неопознанными летающими объектами.

 

Соответствующее видео (смотрите ролик ниже) появилось на YouTube-канале UFONEARSUN. В обзоре представлены таинственные случаи появления НЛО, которые "специалисты" из Национального аэрокосмического агентства США объясняют чем угодно, но не фактом существования инопланетян.

 

«Сотрудники NASA объясняют НЛО всегда примерно одинаково — они говорят что-то вроде: "Эй, да это же просто метеор" или "Ну, очевидно же, что это помеха в передаче данных". В общем, пора уже этим парням придумать что-то новое, потому что подобные объяснения выглядят в 2018 году просто нелепо», — отмечают уфологи.

 

По словам которых, в Сети накопилось уже просто колоссальное количество доказательств существования пришельцев, поэтому в NASA должны относиться к этому вопросу гораздо более ответственно.

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Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО
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