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В горах Швеции из тумана "выглядывал" огромный НЛО

Вторник, 17 Июля 2018 15:02
В горах Швеции из тумана &quot;выглядывал&quot; огромный НЛО Фото из открытых источников

В Швеции был замечен впечатляющих размеров НЛО, спрятавшийся в тумане, который скопился в горах. Огромный летающий корабль предположительно инопланетного происхождения был запечатлен на видео (смотрите ролик ниже).

 

Уфологи, изучившие видеозапись, говорят, что она не содержит следов монтажа, то есть речь, судя по всему, действительно идет о корабле инопланетян, который каким-то неведомым образом оказался в тумане.

 

"Пришельцы, вероятно, решили укрыться от любопытных глаз землян, но выбрали для этого не самое удачное место — все-таки горнолыжный курорт — это немного не та локация, где следует затаиваться. Но что с них взять, с этих межзвездных путешественников, видимо они совсем отвыкли от жизни на планетах после своих дальних странствий", — комментируют видео специалисты.

 

Некоторые эксперты уверены, что корабль, вызывающий ассоциации сразу с несколькими популярными фантастическими фильмами, все-таки был вставлен в видео при помощи специализированного редактора.

 

Кто прав — неясно, но если учесть тот факт, что заголовки ведущих мировых СМИ не пестрят сообщениями о контакте с инопланетным разумом, то правы, наверное, все-таки скептики.

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Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО
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