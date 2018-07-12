Уфологи наблюдали взрыв и падение инопланетного НЛО в Боливии

Фото из открытых источников

Внимание уфологов всего мира приковано к Боливии, где произошло нечто экстраординарное — в небе над этой южноамериканской страной взорвался НЛО.

Который затем, по словам многочисленных очевидцев, упал куда-то вниз. То есть, существуют все основания полагать, что прямо сейчас где-то в джунглях Боливии дымятся обломки взорвавшегося неопознанного летающего объекта, который, судя по всему, представлял собой космический корабль инопланетян.

"Это, конечно, слишком смелое предположение, но если подумать хорошенько, то чем еще мог быть этот НЛО, если не кораблем пришельцев? Очевидно, что такие технологии все еще недоступны землянам, а вот инопланетяне демонстрируют нам свои уникальные в технологическом плане корабли постоянно. Но в этот раз что-то пошло не так — корабль почему-то взорвался и рухнул", — комментируют инцидент в Боливии эксперты.

В данный момент уфологи планируют организовать поисковую экспедицию, по итогам которой надеются отыскать части инопланетного транспортного средства. Предполагается, что обломки НЛО могут таить в себе удивительные технологии, которые, например, позволят людям путешествовать к другим планетам.