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В небе над Нью-Джерси заметили НЛО в виде светящихся шаров

Четверг, 05 Июля 2018 12:49
В небе над Нью-Джерси заметили НЛО в виде светящихся шаров Фото из открытых источников

Внимание уфологов приковано к населенному пункту Ярдвиль, что на территории американского штата Нью-Джерси — пару дней назад здесь видели пять светящихся шаров в небе. О загадочном случае появления нескольких НЛО пишет ресурс actualnews.org

 

Видеозапись, сделанная очевидцами странного феномена, появилась на YouTube-канале UFO Institute — смотрите видео ниже.

 

По словам авторов видео, светящиеся объекты появились в небе над Ярдвилем третьего июля. Шары летали совершенно беззвучно, чем нагоняли еще больше ужаса в и без того жутковатую картину.

 

"Если вы спросите меня, что я снял, то я отвечу вам, что понятия не имею, что это за чертовщина. Но я знаю точно, что ранее в своей жизни я не видел ничего даже приблизительно похожего. Это не какие-нибудь там китайские небесные фонарики, и это не новомодные дроны с подсветкой, это что-то гораздо более необычное", — говорит автор видео.

 

Уфологи пока что рассматривают лишь одну версию — светящиеся шары были летательными аппаратами пришельцев. Впрочем, делать какие-то выводы рано — эксперты говорят, что для начала нужно опросить население и попытаться найти дополнительные документальные свидетельства.

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Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО
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