«Яндекс» выяснил, что россияне хотят знать об инопланетянах‍

Уфологи отмечают всемирный день НЛО второго июля неслучайно — в этот день в 1947 году произошел знаменитый инцидент в Розуэлле, после которого об инопланетянах заговорила широкая общественность. Накануне дня НЛО отечественная компания "Яндекс" провела исследование, основанное на тематических поисковых запросах россиян.
Итак, что же конкретно интересует россиян, которые ищут в "Яндексе" что-то связанное с НЛО? В первую очередь жители РФ хотят знать, как именно выглядят пришельцы. Что, в общем-то, и правильно, ведь такое знание может помочь распознать пришельца в толпе и, например, вступить с ним в контакт.
Для тех, кто интересуется внешним видом инопланетян, сообщаем: типичный пришелец выглядит как гуманоидное существо небольшого роста с непропорционально большой головой. Цвет инопланетян варьируется от серого до зеленого, однако попадаются синеватые и даже красноватые инопланетяне.
"Существуют ли инопланетяне?" — довольно популярный среди граждан РФ вопрос. Хотя и не такой популярный, как, скажем: "Существуют ли вампиры?".
Поисковые запросы, связанные с инопланетянами, часто идут рука об руку с запросами, в которых фигурируют медиапродукты об НЛО. Это, например, культовый сериал "Секретные материалы", который, как считают многие уфологи, таит в себе немало правдивых фактов.
Тяжелые времена наступают для Североатлантического Альянса, который из некогда монолитной структуры ...
Когда-то на берегу японского города Рикудзэнтаката произрастала сосновая роща Таката Мацубара. В ней...
Лучшим игроком матча Нигерия - Аргентина признан Диего Марадона, забивший два косяка на трибуне.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.