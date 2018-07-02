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«Яндекс» выяснил, что россияне хотят знать об инопланетянах‍

Понедельник, 02 Июля 2018 13:49
«Яндекс» выяснил, что россияне хотят знать об инопланетянах‍ Фото из открытых источников

Уфологи отмечают всемирный день НЛО второго июля неслучайно — в этот день в 1947 году произошел знаменитый инцидент в Розуэлле, после которого об инопланетянах заговорила широкая общественность. Накануне дня НЛО отечественная компания "Яндекс" провела исследование, основанное на тематических поисковых запросах россиян.

 

Итак, что же конкретно интересует россиян, которые ищут в "Яндексе" что-то связанное с НЛО? В первую очередь жители РФ хотят знать, как именно выглядят пришельцы. Что, в общем-то, и правильно, ведь такое знание может помочь распознать пришельца в толпе и, например, вступить с ним в контакт.

 

Для тех, кто интересуется внешним видом инопланетян, сообщаем: типичный пришелец выглядит как гуманоидное существо небольшого роста с непропорционально большой головой. Цвет инопланетян варьируется от серого до зеленого, однако попадаются синеватые и даже красноватые инопланетяне.

 

"Существуют ли инопланетяне?" — довольно популярный среди граждан РФ вопрос. Хотя и не такой популярный, как, скажем: "Существуют ли вампиры?".

 

Поисковые запросы, связанные с инопланетянами, часто идут рука об руку с запросами, в которых фигурируют медиапродукты об НЛО. Это, например, культовый сериал "Секретные материалы", который, как считают многие уфологи, таит в себе немало правдивых фактов.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости инопланетяне
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