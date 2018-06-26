Бразилия: Таинственный объект в небе над Куритибой

Фото из открытых источников

Интереснейший неопознанный летающий объект был снят на днях в небе над Куритибой, столицей штата Парана, расположенного на юге Бразилии. Видео, снятое молодым человеком на мобильный телефон, на данный момент анализируется экспертами НЛО с целью подтверждения его подлинности (смотрите видео ниже).

Невероятнейшие кадры очень четко показывают большой вращающийся овальный объект, который, в конце концов, исчезает прямо на глазах у потрясенного очевидца.

Видео было выставлено сегодня в YouTube на канале UFOmania со следующим комментарием:

«Кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, что это такое. Объект большой, размером с автобус. Посмотрите, как в одно мгновение он исчезает, как будто понимает, что его увидели. На самом деле они находятся среди нас, и постоянно наблюдают за нами».

Уфолог по имени Рикардо, анализируя видео, также склонен считать, что это настоящая летающая тарелка.

«Это действительно НЛО, без сомнения. Вы можете видеть, что вокруг диска есть несколько огней, - прокомментировал Рикардо. - На самом деле это впечатляющее видео, в котором корабль использует камуфляж, понимая, что за ним наблюдают».