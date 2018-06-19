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Уфологи зафиксировали атакующий людей гигантский НЛО‍

Вторник, 19 Июня 2018 13:01
Уфологи зафиксировали атакующий людей гигантский НЛО‍ Фото из открытых источников

Гигантский неопознанный летающий объект, появившийся в небе над Великобританией, напугал местных жителей — сообщают уфологи, которые теперь сосредоточили усилия на расследовании таинственного инцидента.

 

Сообщается, что огромного размера НЛО появился над жилым районом города Харрогейт. Нависнув непосредственно над домами, странный объект завис на некоторое время, позволяя шокированным людям фотографировать себя. Провисев в течение нескольких десятков секунд, объект скрылся в неизвестном направлении, оставив очевидцев в полнейшем недоумении.

 

"Он был поистине гигантским. НЛО был не только огромным, но еще и гудел, испускал смертоносные лучи, мигал прожекторами и, вроде бы, даже кого-то похищал. В общем, очень ужасный и страшный объект. Что это было — никто не знает", — рассказывают жители Харрогейта в социальных сетях.

 

Уфологи, которые заинтересовались появлением НЛО, предполагают, что речь идет о корабле инопланетян, которые прибыли откуда-то очень издалека. "Судя по размеру корабля, он предназначен для трансгалактических путешествий. Но это не точно, потому что у нас довольно мало данных для анализа", — говорят эксперты.

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Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО
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