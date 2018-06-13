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Над Нью-Йорком были замечены три шарообразных НЛО

Среда, 13 Июня 2018 05:44
Над Нью-Йорком были замечены три шарообразных НЛО Фото из открытых источников

Жителю поселка Вэлли-Стрим, расположенного на острове Лонг-Айленд в 10 минутах езды от Международного аэропорта имени Джона Кеннеди, 11 июня 2018 года удалось снять на видео три НЛО (смотрите видео ниже).

 

Согласно сообщению очевидца, первый объект вылетел из большого кучевого облака в 1:30 после полудня. Крошечный шар с блестящей на солнце металлической поверхностью двигался по прямолинейной траектории со значительной скоростью и удалялся в сторону, противоположную от наблюдателя.

 

Через 45 секунд в кадре появился еще один более крупный объект. Заметно, что во время полета он еще и вращался вокруг своей оси. НЛО вылетел из того же облака и продолжил движение в ту же сторону, что и первый шар, только немного ниже.

 

Третий темный объект прочертил небо по диагонали так быстро, что очевидец, чтобы увидеть его, предлагает смотреть видео на большом экране.

 

«Третий объект можно увидеть на 46 секунде, - написал в комментариях под своим видео автор. - Он летит слишком быстро для обычного зрения. Поэтому я предлагаю выбрать самую медленную скорость воспроизведения видео, и тогда в диапазоне от 46 до 50 секунды вы его быстро поймаете».

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Над Нью-Йорком были замечены три шарообразных НЛО



Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО
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