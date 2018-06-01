Астронавты выдержали проверку детектором лжи в своих высказываниях об НЛО

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Рассказы американских астронавтов о неопознанных летающих объектах являются чистейшей правдой — говорят ученые, которые подвергли покорителей космоса проверке на особом детекторе лжи.

Сотрудники Института биоакустики и биологии объединились со специалистами Национального аэрокосмического агентства США в рамках амбициозного проекта, целью которого было определение достоверности слов астронавтов об НЛО.

"Мы разработали весьма специфический метод оценки достоверности свидетельств, основанный на применении комплексных компьютерных алгоритмов, выявляющих определенные частоты в звуковом спектре. Пропустив через алгоритм записи рассказов астронавтов об НЛО, мы подтвердили, что все эти заявления являются правдивыми", — говорят ученые.

О каких заявлениях идет речь? Например — о рассказе астронавта Базза Олдрина, который видел странный объект в ходе путешествия к Луне.

В общем, инопланетяне, если верить астронавтам NASA (а не верить им, как показал детектор лжи, оснований нет), действительно существуют. А вот японский мальчик-телепат, о котором мы недавно писали, знает это и без всяких хитроумных детекторов.