В Японии подросток пообщался с НЛО через телепатию

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Врожденная способность к телепатическому контакту позволила японскому подростку по имени Харуя Идо пообщаться с нашими внеземными братьями по разуму. Об удивительном контактере с НЛО рассказали авторитетные уфологи.

Талант Харуя Идо открыл уфолог Тошитаро Ямагучи — именно он сделал потрясающую способность странного подростка достоянием общественности. Ямагучи говорит, что нет таких инопланетян, с которыми Идо не смог бы установить контакт.

"Удивительные способности этого парня позволяют нам заранее узнавать, например, конкретные локации, в которых в следующий раз появятся НЛО. То есть, мы спрашиваем у Идо, где нам ждать инопланетян, он говорит место, мы приезжаем туда с камерами и получаем документальное свидетельство существования кораблей пришельцев. Ну разве не чудо?", — рассказывает уфолог.

Комментируя телепатические способности Харуя Идо, специалисты расходятся в оценках. Некоторые говорят, что мальчик действительно умеет устанавливать телепатические контакты, другие же уверены в том, что все это — большая мистификация. Где правда, а где вымысел, определить, само-собой, очень непросто.