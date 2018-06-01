В Японии подросток пообщался с НЛО через телепатию

Врожденная способность к телепатическому контакту позволила японскому подростку по имени Харуя Идо пообщаться с нашими внеземными братьями по разуму. Об удивительном контактере с НЛО рассказали авторитетные уфологи.
Талант Харуя Идо открыл уфолог Тошитаро Ямагучи — именно он сделал потрясающую способность странного подростка достоянием общественности. Ямагучи говорит, что нет таких инопланетян, с которыми Идо не смог бы установить контакт.
"Удивительные способности этого парня позволяют нам заранее узнавать, например, конкретные локации, в которых в следующий раз появятся НЛО. То есть, мы спрашиваем у Идо, где нам ждать инопланетян, он говорит место, мы приезжаем туда с камерами и получаем документальное свидетельство существования кораблей пришельцев. Ну разве не чудо?", — рассказывает уфолог.
Комментируя телепатические способности Харуя Идо, специалисты расходятся в оценках. Некоторые говорят, что мальчик действительно умеет устанавливать телепатические контакты, другие же уверены в том, что все это — большая мистификация. Где правда, а где вымысел, определить, само-собой, очень непросто.
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