Контакты с НЛО могут убить человека, уверены эксперты

Любые контакты с представителями инопланетной жизни чрезвычайно опасны — не устают предупреждать уфологи, по данным которых, пришельцы могут убить вас даже не имея соответствующего намерения, то есть — случайно.
"Космические корабли инопланетян, которые часто наблюдаются жителями Земли, представляют собой опасность даже в тех случаях, когда у чужих нет явных намерений навредить вам. То есть, летающая тарелка может запросто убить вас, например, своим электромагнитным излучением", — говорят специалисты.
В отдельных случаях инопланетяне начинают проявлять агрессию в ответ на вполне дружелюбные жесты. Известно, например, о жителях Бразилии, которые приветствовали НЛО взмахами рук, а пришельцы открыли в ответ огонь из какого-то смертоносного лазерного оружия.
Кроме того, инопланетные корабли могут производить и какое-то очень странное излучение, вызывающее у людей множественные неприятные и даже откровенно опасные симптомы.
"Головная боль, тошнота, потеря зрения, выпадение волос и зубов, а также масса других неприятных вещей — все это в той или иной степени часто фиксируют у себя люди, которые видели НЛО", — добавляют уфологи.
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