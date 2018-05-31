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Австралиец дважды за день наблюдал за таинственными НЛО

Четверг, 31 Мая 2018 12:09
Австралиец дважды за день наблюдал за таинственными НЛО Фото из открытых источников

Два НЛО за один день зафиксировал видеорегистратор, установленный в машине жителя Австралии. Уфологи, изучившие видеозаписи (смотрите видео ниже), не сомневаются, что речь идет об объекте внеземного происхождения.

 

"Посмотрите только на скорость, с которой движется эта штуковина. Это же просто фантастика какая-то, земные технологии просто не в состоянии породить нечто, перемещающееся столь быстро. Нет, ну бывают, конечно, гиперзвуковые ракеты и все такое, но не могла же гиперзвуковая ракета российских или американских военных пролететь вот так запросто над Австралией?", — комментируют видео авторитетные охотники за НЛО.

 

В общем, австралийцу, похоже, действительно удалось зафиксировать скоростное транспортное средство пришельцев. Однако менее загадочной от осознания этого факта история не становится.

 

Сам автор видео говорит, что в реальности он вообще не видел НЛО, которые угодили в объектив регистратора. "Я ехал утром на работу, а затем, соответственно, ехал вечером домой. А дома я каждый день пересматриваю видео с автомобильного регистратора — ну, просто на всякий случай. И вот тут-то я и заметил что-то странное", — рассказывает мужчина.

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО
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