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В Китае местные жители обнаружили обломки гигантского НЛО‍

Среда, 30 Мая 2018 13:00
В Китае местные жители обнаружили обломки гигантского НЛО‍ Фото из открытых источников

Жители Китайской Народной Республики наткнулись на странные обломки, представляющие собой части какого-то неидентифицированного летательного аппарата. Специалисты внимательно изучили находку мужчин и сделали заявление.

 

Все началось с того, что двое жителей небольшого городка Учан, расположенного на территории провинции Фуцзянь, шли на работу с утра и обнаружили нечто совершенно необыкновенное — обломки гигантского космического аппарата. Который так шокировал мужчин, что единственной их мыслью была: "Мы обнаружили обломки НЛО, где-то рядом могут быть еще живые пришельцы!".

 

Новость о разбившемся в китайской провинции Фуцзянь летательном аппарате пришельцев молниеносно распространилась по округе, активизировав не только местных охотников на НЛО, но и уфологов из других стран.

 

Ученые, которые добрались до обломков НЛО первыми, несколько снизили градус ажиотажа, когда заявили, что это никакой не звездолет инопланетян, а всего лишь конус от ракеты-носителя Long March 4C. Ранее при помощи этой ракеты в околоземное пространство был доставлен спутник. В общем, мужчины, которые нашли "НЛО", теперь погрузились в глубокую депрессию.

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО
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