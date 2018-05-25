В Мексике очевидцы заметили загадочный НЛО

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Уфологи, снимавшие видео в горах Мексики, запечатлели неопознанный летающий объект — сообщает информационный ресурс actualnews.org, поделившийся документальным свидетельством существования инопланетян — смотрите видео с НЛО ниже.

"Объект, имевший классическую для так называемых летающих тарелок форму, стремительно пронесся над Тепозтланом (город в Мексике). Удивительно, что именно в этот момент в районе появления НЛО работали специалисты, которые производили видеосъемку. Неопознанный объект, который, предположительно, является космическим кораблем пришельцев, был, соответственно, зафиксирован документально", — рассказывают уфологи.

Место, где был замечен НЛО, пользуется определенной известностью у ловцов пришельцев уже давно — здесь постоянно замечают те или иные проявления инопланетного присутствия. В частности — загадочные огни и вспышки в небе, летающие объекты странной формы, а также иные аномалии.

Авторитетные в области уфологии эксперты, которые уже ознакомились с видео, говорят, что его подлинность не вызывает абсолютно никаких сомнений. "НЛО, которые мы видим на видео, очень похожи на те, которые уже наблюдали местные жители ранее. То есть, речь идет о каком-то локально распространенном типе пришельцев", — отмечают специалисты.