Опубликованы фото-доказательства наличия НЛО в России

Зарубежные сетевые ресурсы, посвященные поиску внеземного разума, опубликовали целую подборку материалов, которые можно рассматривать в качестве доказательств существования НЛО в Российской Федерации.
Исследователи паранормального из других стран, в частности, очень интересуются инцидентом, который произошел в Липецке в далеком уже 1977 году. Речь идет о появлении какого-то странного свечения в ночном небе, которое повторялось несколько раз. Жители Липецка, кроме того, видели и неопознанные летающие объекты.
"Инциденты в Липецке были тщательно засекречены, но явление было такого масштаба, что скрыть его полностью просто невозможно — и сейчас, через сорок с лишним лет, в информационном пространстве всплывают все новые подробности той истории", — говорят уфологи.
Самое интересное — это тот факт, что в небе над Липецком до сих пор регулярно появляются странные объекты. Одни уверены, что это НЛО, другие считают, что это результат испытаний ракетного оружия, но странные явления не становятся от этого менее странными.
"Мы не знаем, почему инопланетяне тянутся к Липецку, то факт есть факт — они постоянно фиксируются здесь. Может быть, где-то в этом районе у пришельцев есть база", — говорят специалисты.
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