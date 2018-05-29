Вторник 29 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Необычные явления» Опубликованы фото-доказательства наличия НЛО в России

Опубликованы фото-доказательства наличия НЛО в России

Вторник, 29 Мая 2018 15:04
Опубликованы фото-доказательства наличия НЛО в России Фото из открытых источников

Зарубежные сетевые ресурсы, посвященные поиску внеземного разума, опубликовали целую подборку материалов, которые можно рассматривать в качестве доказательств существования НЛО в Российской Федерации.

 

Исследователи паранормального из других стран, в частности, очень интересуются инцидентом, который произошел в Липецке в далеком уже 1977 году. Речь идет о появлении какого-то странного свечения в ночном небе, которое повторялось несколько раз. Жители Липецка, кроме того, видели и неопознанные летающие объекты.

 

"Инциденты в Липецке были тщательно засекречены, но явление было такого масштаба, что скрыть его полностью просто невозможно — и сейчас, через сорок с лишним лет, в информационном пространстве всплывают все новые подробности той истории", — говорят уфологи.

 

Самое интересное — это тот факт, что в небе над Липецком до сих пор регулярно появляются странные объекты. Одни уверены, что это НЛО, другие считают, что это результат испытаний ракетного оружия, но странные явления не становятся от этого менее странными.

 

"Мы не знаем, почему инопланетяне тянутся к Липецку, то факт есть факт — они постоянно фиксируются здесь. Может быть, где-то в этом районе у пришельцев есть база", — говорят специалисты.

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО
Главное за сутки
В России взлетели цены на бензин В России взлетели цены на бензин В России за неделю с 21 по 27 мая заметно выросли цены на бензин. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации. Цены топлива марки АИ-92 прибавила 90 копеек и достигла…
Врачи не верили, что Скрипали выживут после отравления Врачи не верили, что Скрипали выживут после отравления Лечащий врач бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые пострадали в результате отравления в английском Солсбери, не рассчитывал на то, что его пациенты смогут выжить. Об этом…
В Киеве придумали способ снизить ущерб от «Северного потока-2» В Киеве придумали способ снизить ущерб от «Северного потока-2» Запуск газотранспортной магистрали "Северный поток - 2" угрожает украинской экономике самым значительным образом, поэтому в Киеве не устают придумывать все новые способы минимизации потерь. На этот раз заявление на этот…

Читайте также
Слияние двух НЛО попало на видео и «взорвало» интернет Слияние двух НЛО попало на видео и «взорвало» интернет Странное взаимодействие двух неопознанных летающих аппаратов, за которым наблюдали жители польского города Гембице девятнадцатого мая, взбудоражило даже видавших виды уфологов. В общем, смотрите сами — видео ниже. То, что происходит…
В Мексике очевидцы заметили загадочный НЛО В Мексике очевидцы заметили загадочный НЛО Уфологи, снимавшие видео в горах Мексики, запечатлели неопознанный летающий объект — сообщает информационный ресурс actualnews.org, поделившийся документальным свидетельством существования инопланетян — смотрите видео с НЛО ниже. "Объект, имевший классическую для…
Камера ночного наблюдения зафиксировала таинственное явление Камера ночного наблюдения зафиксировала таинственное явление Таинственная аномалия, случайно зафиксированная камерой системы уличного наблюдения, вызвала более чем значительный интерес у искателей паранормального. Видео с аномалией (смотрите ролик ниже) было опубликовано на YouTube. Однозначного объяснения для странного…
В Индии на скалах нашли изображения пришельцев в костюмах и НЛО‍ В Индии на скалах нашли изображения пришельцев в костюмах и НЛО‍ Очень странные образцы древней наскальной живописи, обнаруженные на территории Индии, могут изображать представителей внеземного разума — считают ученые, проанализировавшие пещерную живопись, которой около десяти тысяч лет. Существа явно инопланетного происхождения,…
Фото
Затерянные сады Хелиган Затерянные сады Хелиган

В роскошном поместье в Корнуолле массивный и уникальный сад был восстановлен до своей первоначальной...

Видео

 

Лезгинка сирийского солдата с «Калашниковым»

Опрос

Отразилось ли повышение цен на бензин на вашем семейном бюджете?

 

Анекдот дня

Международная следственная группа установила, что отпечатки пальцев с «Бука», сбившего «Боинг», принадлежат отравителю Скрипалей, царапавшему пробирки на Олимпиаде в Сочи.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.