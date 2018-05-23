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Слияние двух НЛО попало на видео и «взорвало» интернет

Среда, 23 Мая 2018 15:01
Слияние двух НЛО попало на видео и «взорвало» интернет Фото из открытых источников

Странное взаимодействие двух неопознанных летающих аппаратов, за которым наблюдали жители польского города Гембице девятнадцатого мая, взбудоражило даже видавших виды уфологов. В общем, смотрите сами — видео ниже.

 

То, что происходит на видео, можно назвать слиянием НЛО — говорят компетентные эксперты, у которых, впрочем, нет достоверной информации, чтобы делать какие-то более конкретные выводы.

 

"Мы не знаем, что это были за аппараты — военные, научные или инопланетные. Некоторые искатели пришельцев склоняются в сторону последнего варианта, но мы не уверены — качество видео довольно низкое, а поведение этих НЛО слишком странное. Нужна дополнительная информация, но мы пока что не знаем даже приблизительно, где ее добыть. Вероятно, нужно опрашивать свидетелей", — комментируют видеоролик, опубликованный на YouTube-канале UFO Institute, эксперты.

 

Пользователи социальных сетей уверены, что запечатленное на видео действо — это какой-то эксперимент. Но кто стоит за его проведением — не знает, как несложно предположить, никто. В общем, конкретно этот случай появления НЛО является еще более загадочным, чем другие аналогичные.

Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО
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