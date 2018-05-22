База НЛО может скрываться под идеально круглым островом возле реки Парана

Фото из открытых источников

Удивительный остров идеально круглой формы, расположенный в болотистой дельте реки Парана, что протекает в Аргентине, давно привлекает внимание исследователей паранормального. На этот раз уфологи предположили, что под круглым образованием может скрываться база инопланетян.

Остров был обнаружен на спутниковых снимках местности, однако его реальность удалось подтвердить по итогам экспедиции, которую энтузиасты осуществили в этот довольно труднодоступный район. В действительности все оказалось точно так же, как на фотографиях из космоса — посреди болот на самом деле виднеется идеально круглый остров.

"Диаметр острова составляет сто двадцать метров. Идеальная форма — это не единственная уникальная особенность этого места. Остров еще и вращается — довольно медленно, но, как говорится, уверенно", — говорят исследователи.

Опросив жителей окрестных населенных пунктов, уфологи подтвердили свои предположения — в этом районе Аргентины довольно часто фиксируются неопознанные летающие объекты.

"Остров, очевидно, имеет определенную связь с активностью НЛО. Мы полагаем, что под ним расположена база НЛО. Но тут, конечно, нужны дополнительные экспедиции", — отмечают эксперты.