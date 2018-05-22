Падение загадочного космического объекта попало на видео

Фото из открытых источников

Странное видео (смотрите ролик ниже), записанное на территории канадского населенного пункта Дели (провинция Онтарио), демонстрирует, очевидно, процесс приземления неизвестного объекта.

Последний, как отмечают авторитетные уфологи, похож на гуманоидное существо, то есть, перед нами, вероятно, представитель внеземной цивилизации. А если это и не инопланетянин, что что-то совсем уж невероятное.

"Если это пришелец, то где его транспортное средство? Инопланетяне, как мы знаем, не появляются просто из воздуха — если вы видите одного из них, то где-то рядом всегда присутствует какая-нибудь, например, летающая тарелка. Ну или другой объект из тех, которые принято обозначать буквами НЛО", — комментируют эксперты видео, появившееся на YouTube-канале UFO Institute.

Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что на видео может быть запечатлена чья-то технически изощренная шутка. Однако этот вариант представляется слишком невероятным в виду сложности реализации такой шутки. В общем, перед нами, по всей видимости, действительно инопланетное существо, спускающееся на землю с неясной целью.