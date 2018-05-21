В США уфологи сняли на видео таинственный блестящий НЛО‍

Фото из открытых источников

Охотники за НЛО из Соединенных Штатов Америки запечатлели на видео таинственный светящийся объект (смотрите ролик ниже), который, как они уверены, имеет инопланетное происхождение.

Представляя собой яркую точку в ночном небе, неопознанный летающий объект довольно неспешно двигался по небосклону, пугая при этом уфологов, засевших в засаде с камерой. Инцидент имел место на территории населенного пункта Глен Флора, что расположен в округе Раск штата Висконсин.

НЛО, по словам уфологов, фиксируются в этих краях довольно часто — этот факт, кстати говоря, наводит специалистов на некоторые подозрения. Речь, возможно, идет не о пришельцах, а о каких-то тайных экспериментах военных.

"Мы не знаем, что это, но в реальности эта штуковина выглядела гораздо более пугающе, чем на видео. Ролик не передает всего ужаса, который мы испытали, когда фиксировали объект. Это явно инопланетяне!", — заявляют уфологи.

Пользователи YouTube, в свою очередь, предположили, что это китайский небесный фонарик или что-то вроде того. Эксперты, однако, отмечают, что небесные фонарики летают совершенно иначе, а это явно космический корабль пришельцев.