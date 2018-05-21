Свинья-мутант с человеческими руками обнаружена в США‍

Фото из открытых источников

Свинья-мутант с человеческими руками напугала жителей Соединенных Штатов Америки, которые сняли труп этого странного существа на видео (смотрите ролик ниже). Что это за существо — затрудняются сказать даже самые авторитетные эксперты.

Ясно одно — оператору, который предоставил видео с мертвым свиномутантом YouTube-каналу Disclose Screen, повезло зафиксировать документально что-то поистине невероятное.

"Я не знаю, что это такое, ребятки, и знать на самом деле не хочу — всё, что я хочу, это убраться отсюда как можно дальше и как можно быстрее. Эта штука реально страшная", — говорит человек, который обнаружил мертвого мутанта, плавающего в озере.

Эксперты, поделившиеся мнениями с таблоидом Mirror, уверены, что на видео запечатлен результат каких-то тайных правительственных экспериментов, в рамках которых военные США пытались вывести что-то вроде боевых свиней.

Некоторые пользователи YouTube, тем временем, предположили, что странное существо выглядит так необычно просто потому, что его тело подверглось сильной деформации из-за разложения. Кто прав — неизвестно, но мутант на видео действительно пугает.