Перу: В камеру наблюдения попала аномалия над Барранкой

Фото из открытых источников

В камеру наблюдения, установленную на одном из зданий на набережной Барранки, 12 марта 2018 года около 3 часов ночи попал неизвестный летающий объект (смотрите видео ниже).

Видеозапись, разлетевшаяся по социальным сетям, показывает странное сияющее свечение, появившееся в небе над Авениде Грау. К счастью, камера полностью сосредоточилась на объекте овальной формы, прежде чем тот полностью исчез.

Это первый случай в городе Барранка, когда было зафиксировано подобное явление. Согласно сообщению в региональной газете «El Libertador», видео продолжительностью около 40 секунд вызвало множество мнений.

Многие пользователи социальных сетей сошлись на том, что это НЛО, особенно после того, как было подтверждено, что видео подлинное. Есть и другие, которые считают, что это психосоциальный феномен, использующий фальшивые образы, и убеждены, что камеры наблюдения лучше использовать для ловли преступников, а не пришельцев. А вот один из кибернаутов уверенно заявил, что это редкое природное явление, которое иногда происходит в стратосфере.