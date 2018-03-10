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Пентагон, по видимому, одобрил обнародование третьего видео с НЛО, которое представлено 9 марта 2018 года в «Washington Post» (смотрите видео ниже).

В статье «Военные продолжают сталкиваться с НЛО. Почему нет реакции Пентагона?», написанной Кристофером Меллоном, экспертом по национальной безопасности и заместителем помощника министра обороны по делам разведки в администрациях Клинтона и Буша, говорится, что третье видео было записано на восточном побережье США в 2015 году.

В декабре 2017 года Министерство обороны США рассекретило два видеоролика, в которых зафиксированы столкновения истребителей F-18 с неопознанными летающими аппаратами. В первом видео несколько пилотов наблюдали и обсуждали странное яйцеобразное воздушное судно. Второй ролик показывает аналогичный инцидент с группой F-18, сопровождающей авианосец ВМС США «Нимиц» в 2004 году.

Видео, наряду с показаниями пилотов и операторов радиолокационных станций, свидетельствует о существовании воздушных кораблей, намного превосходящих военные технологии Соединенных Штатов или их союзников. Должностные лица Министерства обороны подтверждают, что на Восточном побережье США, начиная с 2015 года, произошло более десяти аналогичных инцидентов. Кроме того, в октябре прошлого года истребители F-15 безуспешно пытались перехватить неопознанный высокоскоростной объект на северо-западном побережье Тихого океана.

Когда в декабре видеоролики впервые появились в сети, многие задавались вопросами: «Это передовые технологии России или Китая, или это представители какой-то чужой цивилизации?» К сожалению, ответов на эти вопросы так и не появилось.

«Я служил заместителем помощника министра обороны по разведке в администрациях Клинтона и Джорджа Буша, и я знаю, что должностные лица Пентагона считают такие инциденты отдельными событиями, а не частью шаблона, требующего серьезного внимания и расследования, - пишет в своей статье Кристофер Меллон. - Мой коллега Луис Элизондо, участвовавший в расследовании случая с «аномальным» летающим объектом, прошлой осенью он ушел в отставку, протестуя против невнимательности правительства к растущему объему эмпирических данных».

По мнению Меллона, отчеты военных, а также различных служб и агентств, в значительной степени игнорируются и не оцениваются Пентагоном.

«Это напоминает антитеррористические усилия ЦРУ и ФБР до 11 сентября 2001 года, когда у каждого была информация о готовящемся теракте, которую они держали только для себя».

В декабре Министерство обороны США подтвердило, что программа по расследованию НЛО существует, но тут же завило, что финансирование исследований было прекращено в 2012 году, даже несмотря на то, что военные рассказывают совершенно невероятные истории.

Например, в течение двух недель в ноябре 2004 года ракетный крейсер «Принстон», который проводил испытания усовершенствованного морского радиолокатора, неоднократно отслеживал неопознанные летательные аппараты, курсирующие над авианосцем «Нимиц» в районе побережья у города Сан Диего. Согласно сообщениям военного персонала, эти НЛО на сверхзвуковых скоростях спускались с высоты более 18 км, внезапно останавливались и парили в 15 метрах над океаном.

По крайней мере, два раза, пилоты F-18 поднимались на перехват этих аппаратов и смогли описать их местоположение и характеристики. По их словам, неопознанные объекты были белого цвета и имели длину около 14 метров. Примечательно, эти встречи происходили средь бела дня и контролировались радарами на борту нескольких кораблей и самолетов. Тем не менее, НЛО легко ускользнули от передовых американских истребителей.

«Я знаю, что такие инциденты продолжают происходить, потому что к нам обращаются военные, обеспокоенные национальной безопасностью и разочарованные тем, как Министерство обороны обрабатывает такие отчеты, - говорит Кристофер Меллон, который настоящее время является инвестором и советником в Академии Звезд. - Несколько раз я встречался с ведущими должностными лицами Пентагона, но никто из их не хочет быть «чужим парнем» в бюрократической системе национальной безопасности, никто не хочет, чтобы его осмеяли или отстранили из-за привлечения внимания к этой проблеме».

«Если происхождение этих объектов является загадкой, то почему правительство США пасует перед лицом таких доказательств. Шестьдесят лет назад, когда СССР отправил на орбиту первый искусственный спутник, американцы ответили столь энергично, что чуть более десятилетия спустя Нил Армстронг шагнул на Луну. Если эти объекты означают, что Россия, Китай или какая-либо другая нация совершила удивительный технологический прорыв, то мы должны отреагировать так же, как и тогда. Или, если эти корабли действительно не с Земли, то необходимо выяснить, что они представляют».

Кристофер Меллон считает, что пришло время отбросить табу в отношении НЛО и призывает сосредоточить серьезные усилия по сбору и анализу подобного рода инцидентов.

«Кто знает, каких опасностей мы можем избежать? Будущее принадлежит не только физически смелым, но и интеллектуально гибким».